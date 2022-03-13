عربي-دولي

جريمة حرب...الناتو يحذر من استخدام روسيا لـ"السلاح الفتاك"!

Lebanon 24
13-03-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-930114-637827506069039077.jpg
Doc-P-930114-637827506069039077.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الأحد، إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية في أعقاب اجتياحها لأوكرانيا وإن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب، وذلك وفقا لمقابلة نشرتها صحيفة فيلت أم زونتاغ الألمانية.
 
ونقلت الصحيفة عن ستولتنبرغ قوله: "سمعنا في الأيام القليلة الماضية مزاعم سخيفة بشأن معامل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية"، مضيفا أن الكرملين يخترع ذرائع كاذبة لتبرير ما لا يمكن تبريره.

ونسبت الصحيفة إلى ستولتنبرغ قوله: "الآن وبعد تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، علينا أن نتحلى باليقظة لأن من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات بأسلحة كيماوية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب. ستكون هذه جريمة حرب".

وأضاف أنه على الرغم من أن الشعب الأوكراني يقاوم الاجتياح الروسي بشجاعة فإن من المرجح أن تجلب الأيام المقبلة المزيد من الصعوبات.
 
والجمعة، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الأطلسي وروسيا"، لأنها ستؤدي إلى "حرب عالمية ثالثة".

وقال بايدن، في كلمة في البيت الأبيض: "لن نخوض حربا ضد روسيا في أوكرانيا"، محذرا من أن موسكو "ستدفع ثمنا باهظا إذا استخدمت أسلحة كيميائية" في أوكرانيا.

ويبدي الغربيون قلقهم من احتمال استخدام موسكو أسلحة كيميائية في أوكرانيا، في حين تتهم موسكو واشنطن وكييف بإقامة مختبرات في أوكرانيا تهدف إلى إنتاج أسلحة بيولوجية، الأمر الذي نفته العاصمتان. 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-03-13
15:30 | 2022-03-13
15:00 | 2022-03-13
14:30 | 2022-03-13
14:00 | 2022-03-13
13:30 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website