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عربي-دولي
الصين تفرض إغلاقا على مدينة بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا
Lebanon 24
13-03-2022
|
06:00
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جرى فرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما أعلن مسؤول الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد.
وقال تشانغ يان، مسؤول الصحة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي إن تفشي الإصابات يُظهر أن "انتشار المتحوّر أوميكرون خفيّ وشديد العدوى وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة".
وسجّلت الصين 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19، الأحد، بحسب لجنة الصحّة الوطنيّة، أي ضعف عدد الحالات التي أحصتها في اليوم السابق، وذلك في وقتٍ تُواجه البلاد أخطر تفشٍّ للفيروس منذ عامين.
وقال مسؤولون محليون إن سكان جيلين خضعوا لست جولات من الاختبارات الجماعية. وسجلت هذه المدينة الأحد 500 إصابة بالمتحوّر أوميكرون.
وتمّ الجمعة إغلاق مدينة تشانغتشون المجاورة، وهي قاعدة صناعية تضم تسعة ملايين شخص.
وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن عمدة جيلين ورئيس لجنة الصحة في تشانغتشون أقيلا من وظيفتيهما السبت.
كذلك، قالت السلطات المحلية إن مدينة هونتشون، المتاخمة لروسيا وكوريا الشمالية، أُغلِقت في الأول من
اذار. وذكرت وكالة شينخوا السبت أنه تم بناء ثلاثة مستشفيات مؤقتة في المدينة لعلاج مرضى كوفيد-19.
المصدر: الحرة
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