هل ستبقى الصين الداعم الاول لروسيا في حربها على أوكرانيا؟

بقيت الصين إلى حد كبير داعمة لروسيا في غزوها لأوكرانيا، لكن هذا الدعم له نقطة انهيار، وفقًا لأحد الخبراء. صرح جيمس كارافانو، نائب رئيس "معهد كاثرين وشيلبي كولوم ديفيس للأمن القومي والسياسة الخارجية" في مؤسسة هيريتيج، لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال"، "كانت الصين تشجع الروس وتمكنهم ... وتحميهم". لكن إذا واجهت الصين عقوبات قاسية في شكل تعريفات جمركية، فسيتغير ذلك. وأضاف: "أعتقد أن الصينيين سيتسببون في معاناة الروس لإنقاذ نفسهم، ما سيولد مشكلة دائمة للصين".خطأ بوتينبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، "قال الخبراء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلل من تقدير المقاومة التي سيتلقاها جيشه من أوكرانيا، مما أدى إلى دخول غزو طويل الأمد مع دخول أسبوعه الثالث. في خلال هذا الأسبوع، وصف وزير الخارجية الصيني علاقة البلاد بروسيا بأنها "أهم شريك استراتيجي لها". وقال وانغ يي للصحفيين يوم الاثنين في مؤتمر صحفي للاجتماع السنوي للبرلمان الصيني، "بغض النظر عن مدى خطورة المشهد الدولي، سنحافظ على تركيزنا الاستراتيجي ونعزز تنمية شراكة شاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد". وأضاف قائلاً: "الصداقة بين الشعبين صلبة"."وتابعت الشبكة، "قال هينو كلينك، كبير المنتسبين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لشبكة "فوكس نيوز ديجيتال" هذا الأسبوع إن تعليق الصين هو "مؤشر واضح جدًا" على "موقف الحزب الشيوعي الصيني". وقال "إن الصينيين لديهم بالفعل شراكة إستراتيجية ويوحدهم حقيقة أن كلاهما يعارض عالمًا تحتفظ فيه أميركا بدور قيادي رئيسي، إن لم يكن محوريًا". وقال كلينك إن الصين عالقة بين عدم ترك روسيا "في مأزق"، في الوقت الذي تحمي فيه نفسها أيضًا من "أن تصنف كما كوريا الشمالية وإريتريا وسوريا وبيلاروسيا". وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، قرارًا يدين الغزو الروسي، وصوتت 141 دولة لصالح القرار. كانت الصين من بين الدول الـ35 التي امتنعت عن التصويت، بينما صوتت روسيا وبيلاروسيا وإريتريا وكوريا الشمالية وسوريا ضد القرار".العيون على تايوان؟وبحسب الشبكة، "منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط، تصاعدت التكهنات حول ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سينتهز الفرصة لغزو تايوان. تنظر الصين إلى تايوان، التي تقع قبالة سواحل الصين، على أنها مقاطعة انفصالية ستصبح يومًا ما جزءًا من البلاد. في الوقت الذي يفكر فيه شي على الأرجح في ما إذا كان سيغزو تايوان، فإن قوة جيشه ستلعب دوراً مهماً. تكافح روسيا غزوًا جديدًا حيث يواصل الأوكرانيون محاربة خصمهم، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 3000 جندي روسي. قال كارافانو إن روسيا تُظهر أنه "بغض النظر عن مدى عدم كفاءة الجيش الروسي، فهم جيدون حقًا في قتل المدنيين". وقال: "لا يهم أنهم لا يستطيعون إنهاء الحروب. لقد أظهروا استعدادهم لبدء الحرب... والكثير من الدمار والموت، الكثير من اللاجئين"، مشيراً إلى أنه لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الحرب كدليل على أن القوات العسكرية الروسية ليست مشكلة. وقال كارافانو إن الصين لديها قضية مماثلة مع جيشها. فهي لم تدخل في أي حروب لإثبات كفاءته. وأضاف: "يواجه الجيش الصيني مشاكل مماثلة للروس من حيث أنهم لم يخوضوا حروبًا في الواقع. وإذا نظرت بالفعل إلى العمليات الصينية على الحدود مع الهند، فهي ليست مثيرة للإعجاب بشكل رهيب. لم يُظهر الصينيون بالفعل القدرة على القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق". وقال كارافانو إن الدول تحتاج في بعض الأحيان إلى أن تكون "أكثر تفكيرًا في ردع الأشخاص المتهورين وغير الأكفاء من ردع الأعداء الأكفاء". منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا، فر أكثر من مليوني أوكراني إلى الدول المجاورة، وفقًا للأمم المتحدة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن 474 مدنيا قتلوا في أوكرانيا منذ بدء الغزو، فيما تأكد إصابة 861 شخصا. قدر المكتب أن الأرقام الحقيقية هي أعلى في الواقع".