9
o
بيروت
10
o
طرابلس
7
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ترامب غاضب بشدة.. ويكشف حقيقة ما حدث لطائرته الخاصة
Lebanon 24
13-03-2022
|
03:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
هاجم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، تقارير إخبارية تحدثت عن أن طائرته الخاصة متوقفة عن العمل في نيويورك وفي حالة يرثى لها، معتبرا الأمر "أخبارا مفبركة".
وكانت طائرة ترامب من طراز بيونغ 757، رمزا لحملته الانتخابية أثناء السباق نحو البيت الأبيض في عام 2016. وبعد وصوله إلى البيت الأبيض غابت عن الأنظار.
وتحدثت تقارير مؤخرا عن أن الطائرة متوقفة عن العمل، وفي حالة من الإهمال في نيويورك، بحسب ما أفاد موقع "ذا هيل" الإخباري الأميركي.
وقال ترامب في بيان إن "القصة التي تتحدث عن أن طائرتي خارج الخدمة، بمطار ستيورات في نيوبورغ بنيويورك، (إنها توقفت عن العمل) لأنني لم أكن أعتقد أنني سأحتاجها حتى عام 2025"، أي العام الذي يلي الانتخابات التي كان ترامب يعتقد أنه سيصل إليها بفوزه بولاية ثانية.
وأضاف الرئيس السابق: "طائرتي تمر ببرنامج صيانة رئيسي مجدول سيكتمل في غضون 90 يوما تقريبا" وبعد ذلك ستعود للخدمة. لم يسمح لي باستخدامها خلال فترة الرئاسة".
لكن الأمر المثير في القصة هو أن ترامب طلب في وقت سابق من الأسبوع الأخير تبرعات عبر رسالة إلكترونية تم إرسالها من خلال منظمة متصلة بترامب للمساعدة في تمويل طائرة "ترامب فورس وان".
وذكرت رسالة جمع التبرعات أن لدى ترامب "تحديث مهم للغاية على طارئته، مذكرا المانحين بأنه اعتاد السفر على طائرته الشخصية، التي يطلق عليها اسم "ترامب فورس وان"، قبل أن يصبح "أعظم رئيس في كل العصور".
وكانت طائرة خاصة تقل ترامب هبطت، الأسبوع الماضي، اضطراريا بعد تعطل أحد محركاتها، إثر ظهوره في اجتماع للمتبرعين استضافته اللجنة الوطنية الجمهورية في نيو أورلينز بولاية لويزيانا.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
المرتفع القطبي "يزنّر" لبنان بالجليد.. استعدوا لأقسى موجة صقيع وهذا موعد انحسارها
03:09 | 2022-03-13
13/03/2022 03:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
Lebanon 24
السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية وهذه اسماء اعضائها
00:05 | 2022-03-13
13/03/2022 12:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
Lebanon 24
عمليات نصب بالدولار تطال المواطنين... انتبهوا! (صورة)
07:05 | 2022-03-13
13/03/2022 07:05:40
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
Lebanon 24
محاولة لاقتحام ثكنة للجيش في البقاع.. إطلاق نار والتوتر كبير! (فيديو)
05:53 | 2022-03-13
13/03/2022 05:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
Lebanon 24
هذا ما ستشهده المصارف قريباً
07:17 | 2022-03-13
13/03/2022 07:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2022-03-13
بريطانيا تقر حوافز مالية للمواطنين الذين يستضيفون أوكرانيين
15:30 | 2022-03-13
شيخ الأزهر لقادة العالم: ابذلوا ما في وسعكم لإخماد الحروب
15:00 | 2022-03-13
بين "الأمير فلاديمير" و"قيصر روسيا".. غزو أوكرانيا يعود لسبب عمره ألف عام
14:30 | 2022-03-13
اجتماع طارئ برئاسة الكاظمي لبحث هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل
14:00 | 2022-03-13
تفاؤل بين كييف وموسكو حول الحوار.. ونتائج خلال أيام
13:30 | 2022-03-13
موسكو: تدمير أسلحة أجنبية بقصف قاعدة يافوريف الأوكرانية
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
13/03/2022 22:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 22:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
13/03/2022 22:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact