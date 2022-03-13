عربي-دولي

نائبة أوروبية صوتت ضد العقوبات على روسيا... اليكم ما فعله "فيسبوك"

Lebanon 24
13-03-2022 | 06:30
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أعلنت النائبة الإيطالية فرانشيسكا دوناتو أن موقع "فيسبوك" الأمريكي قيد الوصول إلى صفحتها، بعد أن صوتت ضد فرض عقوبات على روسيا على خلفية الأحداث في أوكرانيا.

النيابة الروسية تطالب بإدراج الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" على قائمة التنظيمات المتطرفة
وأكدت دوناتو، في تصريح نشرته La Sicilia الإيطالية اليومية، أن فريقها المعني بالعلاقات العامة أبلغها بحذف صفحتها (ولديها أكثر من 143 ألف متابع) دون سابق الإنذار من قبل شركة "ميتا" المشغلة لموقع "فيسبوك".

وذكّرت النائبة بأن هذا القرار يأتي عقب تصويتها، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي، ضد فرض عقوبات على روسيا، وبعد أن انتقدت "نهج الحكومة الرامي إلى تصعيد النزاع في أوكرانيا".

وقالت: "بإمكاني فقط الترجيح أن شبكة (مؤسس "فيسبوك" مارك) زوكربرغ التي سمحت في غضون ذلك أيضا بنشر تهديدات وإهانات بحق مواطني روسيا.. قررت أن صفحتي حرة بشكل مفرط أو على أي حال لا تتوافق مع الخطاب العام".

وشددت دوناتو على أنها لم تتوقع أن تحاول إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "إسكات نائب برلماني منتخب ديمقراطيا ومرشح لمنصب عمدة خامس أكبر مدن إيطاليا"، داعية متابعيها إلى "استخلاص استنتاجات" من هذا التطور، وتعهدت بأنها لن تتوقف عن طرح مواقفها إزاء ما يجري علنا.

وسبق أن فرض "فيسبوك" قيودا على صفحة دوناتو بسبب مواقفها المنددة بحملة التطعيم وكيفية إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا.

( La Sicilia + Corriere della Sera) 
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