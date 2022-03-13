انقلاب حافلة تنقل بعض اللاجئين في أيطاليا

أفادت الإذاعة الحكومية الإيطالية بأن شخصا لقي مصرعه وأصيب آخرون بجروح، وذلك إثر انقلاب حافلة تقل نحو 50 لاجئا من أوكرانيا على طريق سريع في شمال البلاد.وقالت إذاعة "راي" إن "امرأة لقيت حتفها في الحادث وتم إجلاء من كانوا على متن الحافلة بعد الحادث الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأحد بالقرب من بلدة فورلي" مضيفة أنه "لم تتضح على الفور وجهة الحافلة".وأعلنت السلطات الإيطالية أنها فتحت تحقيقا في الحادث.وتقع فورلي في إقليم إميليا رومانيا على البحر الأدرياتيكي والذي استقبل حتى الآن حوالي 7000 لاجئ.ودخل حوالي 35000 لاجئ أوكراني إلى إيطاليا من الفارين من الحرب، معظمهم عبر حدودها الشمالية الشرقية مع سلوفينيا.(أسوشيتد برس)