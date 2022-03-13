مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن: فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا كان سيعني بدء الحرب العالمية الثالثة

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل عن قناعته بأن إعلان الغرب منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا كان سيؤدي إلى اندلاع الحرب العالمية الثالثة.بوريل: فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا كان سيعني بدء الحرب العالمية الثالثةروسيا: كلام بايدن عن خطر الحرب العالمية الثالثة محاولة لإثارة الأعصابوقال بوريل، في مقابلة نشرتها أمس السبت صحيفة El Periódico الإسبانية: "نفعل كل ما بوسعنا من الناحية العسكرية لدعم الأوكرانيين في مقاومتهم من خلال إمدادهم بآليات عسكرية، ونحاول تفادي امتداد هذه الحرب إلى دول أخرى وتجنب مواجهة قد تؤدي إلى نزاع نووي".وأوضح عميد المفوضية الأوروبية: "عندما يطلبون منا فرض منطقة حظر طيران فإنه يقضي بوجود قدرة واستعداد لإسقاط طائرات روسية تخالفها، وهذا كان سيعني تحويل النزاع إلى الحرب العالمية الثالثة، ونحن لا نرغب في ذلك على ما يبدو".وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يفعل كل ما بوسعه بغية مساعدة أوكرانيا دون أن ينخرط في النزاع، مضيفا أن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو "ليس من شأنها وقف الحرب فورا لكن من شأنها إضعاف الاقتصاد الروسي وأنها ستكلف روسيا ثمنا باهظا".وتابع أن العقوبات الغربية "لا تستهدف تغيير النظام السياسي في روسيا".وأقر بأن مسألة واردات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تزال قائمة، مبديا نية التكتل الأوروبي التخلي عن اعتماده على الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن.ويأتي ذلك على خلفية تنديد حكومة كييف برفض حلف الناتو تلبية طلبها لإعلان منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية.(El Periódico)