عربي-دولي

تركيا تطلب من روسيا المساعدة في إجلاء مواطنيها من ماريوبول

Lebanon 24
13-03-2022 | 08:30
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن "تركيا طلبت دعمًا من روسيا لإجلاء مواطنيها من ماريوبول".
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