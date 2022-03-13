عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني يتبنى الهجوم الصاروخي على أربيل.. وهذا ما تم استهدافه

Lebanon 24
13-03-2022 | 07:08
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أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف الليلة الماضية عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل، قائلا إن القصف طال موقعا تابعا لإسرائيل هناك.
 
وذكر الحرس الثوري في بيان صدر عن مركز العلاقات العامة التابع له اليوم واوردته "روسيا اليوم"، أنه شن ضربات بـ"صواريخ قوية ودقيقة" على  "المركز الاستراتيجي للتآمر وجرائم الصهاينة" في أربيل.

وشدد الحرس الثوري على أن الهجوم نفذ عقب "الجرائم الأخيرة" لإسرائيل وإعلان طهران السابق عن "عدم ترك جرائم وشرور هذا النظام المشؤوم دون رد".

وحذر البيان إسرائيل من أن "تكرار أي جريمة أو سوء تصرف سيواجه بردود فعل قاسية وحاسمة ومدمرة".

وطمأن الحرس الثوري المواطنين الإيرانيين بأن "أمن وسلام الوطن الإسلامي هو الخط الأحمر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية"، متعهدا بعدم السماح لأحد بتهديده.
 
وكانت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق قد أعلنت أن الهجوم نفذ بـ12 صاروخا باليستيا بعيد المدى من خارج حدود البلاد صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.

ونشرت قنوات مؤيدة للحرس الثوري في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم نصوصا مفادها أن القصف نفذ ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني وسقوط قتلى إيرانيين جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا.
المصدر: روسيا اليوم
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