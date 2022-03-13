عربي-دولي

اكتشاف علمي جديد... تعرفوا على اكبر بكتيريا في العالم

Lebanon 24
13-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-930266-637827747027890861.jpg
Doc-P-930266-637827747027890861.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
ذكرت "الجزيرة" ان العلماء اكتشفوا أكبر بكتيريا في العالم في منطقة جزر "غوادلوب" (Guadeloupe) الفرنسية الواقعة جنوب البحر الكاريبي، ومن المحتمل أن تكون أكبر بـ20 مرة من الرقم القياسي المسجل سابقا.

وتقول مجلة "لوبوان" (Le Point) الفرنسية في تقرير لها إن هذا الاكتشاف أثار اهتمام الهيئات العلمية في غوادلوب، ويمكن أن يُحدث ثورة في البحث الدولي في علم الأحياء الدقيقة، وهذه البكتيريا مرئية بالعين المجردة على عكس بقية أنواع البكتيريا الأخرى التي نحتاج إلى المجهر لرؤيتها، ويمكن أن يبلغ حجمها سنتيمترين.

ومن أجل فهم أفضل لهذا الاكتشاف الفريد من نوعه، يكفي إلقاء نظرة على الأرقام. فحسب ما يشير إليه صحفيو "فرانس إنفو" (France Info)، فإن أكبر بكتيريا مكتشفة حتى الآن كانت عبارة عن جرثومة عملاقة تختزل الكبريت في ناميبيا، وكان حجمها أقل بقليل من مليمتر، أي إنها أصغر بـ20 مرة من حجم البكتيريا العملاقة المكتشفة حديثا.

بكتيريا تحت اسم "لؤلؤة الكبريت"
وبعد 10 سنوات من البحث، توصّلت سيلفينا غونزاليس باحثة علم الأحياء البحرية في جامعة جزر الأنتيل (l’université des Antilles)، وفريق البروفيسور أوليفييه جرو عالم الأحياء الدقيقة بجامعة جزر الأنتيل إلى تعريف هذه البكتيريا على أنها تنتمي إلى بدائيات النوى، وهي كائنات وحيدة الخلية من دون نواة في شكل سلسلة.

وقد عُثر على هذه البكتيريا على سطح أوراق المانجروف المتحللة، وأطلق عليها العلماء اسم "لؤلؤة الكبريت"، ومن المتوقع إجراء مزيد من البحوث في الأسابيع المقبلة.
 
(الجزيرة) 
المصدر: االجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-03-13
15:30 | 2022-03-13
15:00 | 2022-03-13
14:30 | 2022-03-13
14:00 | 2022-03-13
13:30 | 2022-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website