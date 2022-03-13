عربي-دولي

هذا ما تفعله روسيا للاستعاضة عن الاستيراد

Lebanon 24
13-03-2022 | 09:30
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قال مصدر في مكتب نائب رئيس الحكومة الروسية دميتري تشيرنيشينكو، إنه تم إنشاء الخدمة الرقمية "بورصة الاستعاضة عن الاستيراد".

وذكر المصدر، أنه تم تشكيل الخدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الرقمية، بتكليف من الحكومة الروسية، وبفضلها سيتم التعاون المباشر بين شركات الإنتاج الروسية والعملاء.

وأضاف المصدر: "يوجد في روسيا عدد كاف من المنتجين الذين لم يتمكنوا سابقا من منافسة الموردين الأجانب، وهم على استعداد لتزويد السوق بمنتجاتهم، واستعادة سلاسل التوريد المعطلة بسبب العقوبات. لذلك، أصدرت الحكومة تعليمات إلى وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الرقمية لإنشاء هذه الخدمة الرقمية".

وشدد المصدر، على أن "الخدمة الجديدة ستسمح كذلك بتقليل الأعباء البيروقراطية والإدارية على الشركات. في المستقبل، سيتم تحسين الخدمة الرقمية. وستشمل قاعدة البيانات بشكل تدريجي ليس فقط الموردين المحليين، بل والموردين الأجانب المستعدين لمواصلة أو بدء التعاون مع روسيا".

ونوه المصدر، بأنه تم تشغيل الخدمة الجديدة، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على المنتجات الصناعية المحلية.

وتم تشغيل الخدمة، عبر منصة التداول الإلكترونية لشركة Gazprombank على أساس نظام معلومات الصناعة الحكومي.

( تاس) 

 
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