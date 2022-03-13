موقف تركي بارز بشأن العقوبات على روسيا... اليكم التفاصيل

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، موقف بلاده المعارض لفرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وقال الوزير أثناء مؤتمر صحفي عقد في أنطاليا التركية: "إن موقفنا مكشوف وواضح ومفاده أن العقوبات لن تحل المشكلة".وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى عدة فرضت حزمات جديدة من العقوبات على موسكو ردا على إطلاقها في 24 فبراير الماضي ما سماه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا من أبرز أهدافها تجريد هذه الدولة من الأسلحة و"استئصال النازية" فيها.وفي وقت سابق، أشار دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى أن روسيا استعدت لفرض عقوبات "خطيرة جدا" ضدها، مضيفا أن خطوات جوابية تناسب المصالح الروسية ستتم بلورتها بعد دراسة الوضع والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن.(نوفوستي)