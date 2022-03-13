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بغداد: هجوم أربيل انتهاك صارخ لسيادة العراق

Lebanon 24
13-03-2022 | 08:18
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استنكرت الخارجية العراقية الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية على عاصمة إقليم كردستان العراق مدينة أربيل.

وشددت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد على أنها "تدين القصف الصاروخي الذي طال مساكل المواطنين في محافظة أربيل.. لما يحمله من انتهاك صارخ للسيادة العراقية وترهيب للآمنين".

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الهجوم "يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في إقليم كردستان وعموم العراق في مرحلة بالغة الأهمية"، مضيفة: "هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه، ويتطلب موقفا موحدا لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها.

ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا إسرائيليا" في أربيل.

ونشرت قنوات مؤيدة للحرس الثوري في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم نصوصا مفادها أن القصف نفذ ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني وسقوط قتلى إيرانيين جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا.
( RT)
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