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في الصين... 17 مليون مواطن في الحجر الصحي

Lebanon 24
13-03-2022 | 11:30
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فُرض الحجر المنزلي على سكان مدينة شنجن في جنوب الصين، البالغ عددهم 17 مليون نسمة، بعد تسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا، على ما أعلنت الحكومة المحلية التي أغلقت كذلك حي الأعمال.

وبعدما قامت بإغلاق الأماكن غير الأساسية وحظر فتح المطاعم في الأيام الأخيرة، طلبت سلطات المدينة، التي تؤوي عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي وتنسنت، من السكان لزوم منازلهم بمواجهة تفشي الإصابات بأوميكرون.
 
(نوفوستي) 
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