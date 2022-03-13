عربي-دولي

رئيس بولندا: استخدام روسيا للكيماوي سيغير قواعد اللعبة

Lebanon 24
13-03-2022 | 12:00
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حذر الرئيس البولندي أندجي دودا من أن حلف الناتو قد يراجع موقفه القاضي بعدم التدخل عسكريا في النزاع الحالي في أوكرانيا إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية في أراضي هذا البلد.

وذكر دودا اليوم الأحد، في حوار مع "بي بي سي" البريطانية، في معرض تعليقه على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن العالم لم يشهد تطورات على هذا النطاق منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال: "إذا سألتني عما إذا كان من الممكن أن يستخدم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين أسلحة كيميائية، فإنني أعتقد أنه قد يستخدم أي شيء حاليا، لاسيما عندما يواجه هذا الوضع الصعب".

وتابع الرئيس البولندي، ردا على سؤال عما إذا كان هذا السيناريو سيعطي لحلف شمال الأطلسي الضوء الأخضر للتدخل عسكريا في النزاع: "بطبيعة الحال، يأمل الجميع في أنه لن يقدم على ذلك، لكن إذا استخدم (بوتين) أسلحة الدمار الشامل فإنه سيكون تطورا يغير قواعد اللعبة بالكامل. وبالتأكيد سيتعين على أعضاء الناتو الجلوس حول طاولة والتفكير بشكل جاد فيما يجب عليهم فعله، لأن هذا الوضع سيشكل خطرا ليس على أوروبا فقط بل وعلى العالم بأكمله".

ويأتي ذلك في وقت اتهمت فيه روسيا الولايات المتحدة بإنشاء شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيا في أراضي أوكرانيا تشارك في برنامج البنتاغون البيولوجي العسكري.

من جانبه، نفى الأمين العام لحلف الناتو يمس ستولتنبرغ، في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم، صحة التصريحات الروسية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، مضيفا: "علينا توخي الحذر لأن روسيا ربما تخطط بنفسها لتنفيذ عمليات باستخدام الأسلحة الكيميائية".

( بي بي سي)
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