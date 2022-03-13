مقتل صحفي اميركي في أوكرانيا.. اتهام الروس وواشنطن تتوعد بالرد (صورة)

اتهمت السلطات الأوكرانية، الأحد، القوات الروسية بقتل صحافي أميركي، على وقع العمليات العسكرية التي دخلت أسبوعها الثالث في البلاد.



فقد أعلن قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف، مقتل الصحافي الأميركي بيرنت رينوت على أيدي القوات الروسية في بلدة إربين. ونقلت معلومات أن الصحافي يعمل في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية الشهيرة، إلا أن الأخيرة نفت الخبر، وأكدت في بيان أن الرجل إن الرجل لم يكن يعمل معهم لحظة وفاته.





كما ورد أيضاً جرح صحافي آخر إثر العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة، دون كشف مزيد من التفاصيل عن هوية المصاب.



في حين تواردت أنباء أخرى أن الصحافي القتيل كان في سيارة مع صحافيين أجانب آخرين عندما فتحت النار على السيارة.



ونشرت شبكة "العربية\ الحدث"، صورة لجواز سفر الصحافي القتيل ومعها صورة لبطاقة العمل، كانت أفرجت عنها السلطات الأوكرانية بعد الإعلان عن مقتله. كما ورد أيضاً جرح صحافي آخر إثر العمليات العسكرية التي ما زالت مستمرة، دون كشف مزيد من التفاصيل عن هوية المصاب.في حين تواردت أنباء أخرى أن الصحافي القتيل كان في سيارة مع صحافيين أجانب آخرين عندما فتحت النار على السيارة.ونشرت شبكة "العربية\ الحدث"، صورة لجواز سفر الصحافي القتيل ومعها صورة لبطاقة العمل، كانت أفرجت عنها السلطات الأوكرانية بعد الإعلان عن مقتله.

وتعليقاً قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: "سنرد بشكل مناسب على قتل روسيا لصحفي أميركي".