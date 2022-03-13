بريطانيا تقر حوافز مالية للمواطنين الذين يستضيفون أوكرانيين

كشفت السلطات البريطانية، التي تعرّضت لانتقادات لبطئها وترددها في استقبال أوكرانيين بعد الحرب الروسية، الأحد، عن برنامج جديد يسمح للبريطانيين باستقبال لاجئين فارّين من الحرب في منازلهم.وأعلن وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف عبر قناة سكاي نيوز، أن البرنامج الجديد الذي أُطلقت عليه تسمية Homes for Ukraine (منازل من أجل أوكرانيا) سيسمح باستقبال "عشرات آلاف" الأشخاص الذي سيكون لديهم حقّ الوصول إلى سوق العمل والضمان الاجتماعي والتعليم، حتى لو لم تكن لديهم روابط عائلية مع أشخاص بريطانيين.وأكد غوف أن الحكومة تريد التأكد من أن "كافة المنازل المتوافرة" يمكن أن توضع في خدمة "أولئك الذين يفرّون من الاضطهادات".وسيحصل الأشخاص الذين يقررون استقبال لاجئين أوكرانيين في منازلهم على مبلغ قدره 350 جنيه استرليني (456 دولار) شهريا، وينبغي عليهم التعهّد باستقبال هؤلاء اللاجئين لمدة 6 أشهر على الأقلّ.وأوضح الوزير أنه للقيام بذلك يتعيّن على البريطانيين التواصل مع أوكرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال جمعيّات والتسجيل على منصّات ستُشغّل الاثنين.وسبق أن أعلنت حكومتا اسكتلندا وويلز أنّهما مستعدّتان لأداء دور "الجهات الراعية" لاستقبال أكبر عدد من الأوكرانيين.ويحتاج الأوكرانيون الراغبون بالتوجّه إلى بريطانيا، إلى تأشيرة لكن الآلية للحصول عليها ستكون مسهّلة، وذلك بعدما انتُقدت بريطانيا بشدة الأسبوع الماضي لتردّدها في استقبال لاجئين أوكرانيين.متحدّثًا بعد غوف عبر سكاي نيوز، رحّب زعيم المعارضة كير ستارمر بوضع هذا البرنامج الجديد لكنه اعتبر أن بريطانيا لا تزال لا تقوم بما يكفي مقارنة بالدول الأوروبية.