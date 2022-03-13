عربي-دولي

موسكو: حظر الغرب للإعلام الروسي تعدٍّ على حرية التعبير

Lebanon 24
13-03-2022 | 16:30
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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن حظر الغرب للإعلام الروسي هجوم على أسس حرية التعبير، مشيرة إلى أن مواقع التواصل أصبحت متحيزة دون مواربة.

كما اعتبرت حظر القنوات الروسية من مواقع التواصل الاجتماعي انتهاكا صارخا.
وكان موقع "يوتيوب" قد حظر جميع القنوات التي تمولها الحكومة الروسية، كما أن متجر "غوغل بلاي"، التابع لشركة "غوغل" المملوكة لـ"ألفابت"، علق جميع خدمات الدفع في روسيا، بما في ذلك الاشتراكات، بعد أن بدأت العقوبات الغربية تفرض تحديات مصرفية في البلاد.

وقالت الشركة إن غوغل ستوقف أيضاً بصورة مؤقتة إعلانات المعلنين في روسيا عبر نطاقاتها وشبكاتها في أنحاء العالم.

وكان "غوغل" و"يوتيوب" أوقفا، في وقت سابق، بيع الإعلانات عبر الإنترنت في روسيا، بعد توقف مماثل من قبل "تويتر" وشركة "سناب" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال موقع "يوتيوب"، في بيان اليوم: "على سبيل المتابعة، نوسع الآن هذا الوقف المؤقت ليمتد إلى كل الميزات التي تدر المال لدينا، بما في ذلك يوتيوب بريميم وعضويات القنوات وسوبر شات وقوائم البضائع للمشاهدين في روسيا".

وبحسب موقع الدعم التابع للشركة، سيظل بإمكان قنوات "يوتيوب" في روسيا تحقيق أرباح من المشاهدين خارج روسيا.
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