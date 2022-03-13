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كييف: لم نعد نعوّل على "الناتو" في حماية أوكرانيا

Lebanon 24
13-03-2022 | 17:00
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أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا عن عدم ثقته في حماية حلف "الناتو" لأوكرانيا، مطالبا الحلف بتزويد كييف بالسلاح والعتاد.
وقال كوليبا ردا على الصحفيين حول مدى استعداد الناتو لحماية أوكرانيا: "عندما تسألني عما إذا كان الناتو سيحمينا. حسنا، لا أتوقع ذلك".

وأضاف: "نطلب شيئا بسيطا للغاية هو تسليح أوكرانيا، وعلينا الباقي.. زودونا بكل الأسلحة اللازمة، وسنقاتل من أجل أرضنا وشعبنا بأنفسنا".

وأشار إلى أن بلاده تعتبر المسألة الأكثر إلحاحا في عملية تزويدها بالمساعدة العسكرية الأجنبية هي توفير الطائرات المقاتلة.

وقال: "الطلب الأعلى هو على الطائرات والطائرات المقاتلة، لأنه وللأسف، لا يمكن مقارنة قوة القوات الجوية لروسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "القضية الأكثر إلحاحا.. نحن بصراحة لا نفهم كل التفسيرات المقدمة لنا حول سبب عدم نقل هذه الطائرات، وسنواصل الضغط على داعمينا الأجانب في جميع الاتجاهات، وسنطلب هذه المساعدة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين".

ووصف كوليبا الوضع بأنه "نوع من اللغز الدبلوماسي.. فمن ناحية، الكل مستعد لذلك، ومن ناحية أخرى لا يحدث شيء، ولا نحصل على الطائرات.. هذا يذكرني بلعبة تنس الطاولة، عندما يرمي كل جانب الكرة إلى الآخر".

واعترف بأن "نقل المقاتلين الأجانب إلى كييف لن يكون تصعيدا للصراع، ومع ذلك، نحن بحاجة للدفاع عن أنفسنا".

وأعلنت وزارة الخارجية البولندية الثلاثاء الماضي استعدادها لإرسال جميع مقاتلاتها من طراز "MiG-29" وعددها 28 مقاتلة إلى قاعدة "رامشتاين" الجوية في ألمانيا، لتنقل بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قال عنه المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، إن "واشنطن لا تعتبر اقتراح وارسو مقبولا بنقل طائرات عسكرية إلى كييف عبر الولايات المتحدة".

من جهته، قال متحدث وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "استخدام شبكة المطارات الخاصة بالدول المجاورة لتأهيل الطيران الحربي الأوكراني واستخدامها لاحقا ضد القوات الروسية سنعتبره تورطا لقوات هذه الدول في النزاع".
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