زيلينسكي: بحثت مع جونسون الهجمات الروسية على المدنيين

أعلن الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أنه بحث هاتفياً "الهجمات الروسية على المدنيين" مع رئيسي وزراء بريطانيا بوريس جونسون والتشيكي بيتر فيال.



وأضاف في تغريدة عبر تويتر اليوم الأحد، أنه تحدث مع جونسون "عن كفاح الشعب الأوكراني، وعن الهجمات الروسية على المدنيين".

كما، قدم شكره للشركاء على دعمهم المهم، معبراً عن تقديره لذلك.



في موازاة ذلك، أكد جونسون أن "تصرفات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ليست اختبارا لأوكرانيا فقط بل للبشرية".



المزيد من الخيارات

وأبلغ جونسون الرئيس الأوكراني أن بلاده ستواصل السعي لمزيد من الخيارات لتعزيز الدفاع عن النفس في أوكرانيا.



كذلك، أضاف أن بريطانيا ستعمل مع شركائها، بما في ذلك في اجتماع يوم الثلاثاء لدول قوة المشاة المشتركة في لندن ، لمتابعة المزيد من الخيارات لتعزيز الدفاع عن النفس في أوكرانيا.





وكان رئيس الوزراء البريطاني ىعتبر في وقت سابق أن العملية العسكرية الروسية هزت الأمن الأوروبي. وأضاف في تصريحات نشرها على حسابه في تويتر: "اهتز الأمن الأوروبي بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا"، مضيفا أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تكون بمنأى عن التدخل الروسي.



كما أعرب عن تطلعه لاستقبال زعماء دول الشمال الأوروبي والبلطيق في بريطانيا هذا الأسبوع. وأدان الزعيمان أيضا "جريمة قتل الصحفي برينت رينود وعدد لا يحصى من الأوكرانيين الأبرياء، واختطاف رؤساء بلديات Dniprorudne و Melitopol "، وفقًا لمكالمة هاتفية بينهما.وكان رئيس الوزراء البريطاني ىعتبر في وقت سابق أن العملية العسكرية الروسية هزت الأمن الأوروبي. وأضاف في تصريحات نشرها على حسابه في تويتر: "اهتز الأمن الأوروبي بسبب هجوم روسيا على أوكرانيا"، مضيفا أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تكون بمنأى عن التدخل الروسي.كما أعرب عن تطلعه لاستقبال زعماء دول الشمال الأوروبي والبلطيق في بريطانيا هذا الأسبوع.