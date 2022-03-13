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عربي-دولي
زلزال يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية والفليبين
Lebanon 24
13-03-2022
|
22:51
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ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية الإثنين، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وضرب الزلزال عند الساعة 4,09 ، على عمق 21 كيلومترًا، فيما حُدّد مركزه على بُعد 167 كيلومترًا غرب مدينة باريامان الساحلية، بحسب الهيئة.
وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في تقرير أولي إلى أن "الناس شعروا به لدقيقة واحدة بقوة متوسطة فأصيبوا بالذعر وفروا من منازلهم".
وتَلت الهزّة سلسلة هزّات ارتدادية قوية، بحسب وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية.
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