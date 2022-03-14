كرواتيا: المسيّرة "الروسية الصنع" كانت تحمل قنبلة جويّة

أعلن وزير الدفاع الكرواتي ماريو بانوجيتش أن الطائرة المسيّرة العسكرية السوفياتية الصنع التي تحطّمت الخميس في زاغرب كانت تحمل قنبلة جويّة مندّدًا بـ"التقصير" في ردّ الفعل من جانب بعض الحلفاء في حلف شمال الأطلسي.

وقال الوزير للصحافة "لقد عثرنا داخل الطائرة على أجزاءً من قنبلة جوّيّة (...) ويمكننا القول في الوقت الحالي إنها كانت قنبلة جوية مستخدمة على طائرات سوفياتية الصنع".



وأوضحت السلطات الكرواتية أن الطائرة التي "أطلقت فوق الأراضي الأوكرانية" هي من طراز "توبوليف تو-141" صُنعت في سبعينات وثمانينات القرن الماضي لتلبية حاجات الجيش السوفياتي الذي كان يستخدمها لمهمات استطلاعية.





وأضاف "تشير آثار المتفجرات والعناصر الأخرى التي تم العثور عليها إلى أن هذه الطائرة لم تكن مخصصة للاستطلاع".



لم يوضح الوزير ما إذا كانت انفجرت القنبلة ولم يتمكن من تحديد نوعها. ولفت إلى أن حطام الطائرة وشظايا القنبلة ستُنقل "إلى منطقة عسكرية حيث سيُجرى تحليل مفصّل". وقال الوزير إن هذه الطائرة المسيرة التي يزيد وزنها عن ستة أطنان خضعت "لتعديلات (...) بحسب كل الأدلة، في الآونة الأخيرة".وأضاف "تشير آثار المتفجرات والعناصر الأخرى التي تم العثور عليها إلى أن هذه الطائرة لم تكن مخصصة للاستطلاع".لم يوضح الوزير ما إذا كانت انفجرت القنبلة ولم يتمكن من تحديد نوعها. ولفت إلى أن حطام الطائرة وشظايا القنبلة ستُنقل "إلى منطقة عسكرية حيث سيُجرى تحليل مفصّل".