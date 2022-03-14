واشنطن تدين بشدة الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل

أدانت الولايات المتحدة بشدة الضربات الصاروخية على مدينة أربيل العراقية الليلة الماضية والتي انطلقت من إيران.واعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صادر عن المتحدث باسمها نيد برايس الهجمات "انتهاكا صارخا لسيادة العراق".وأشار المتحدث إلى أنه "لم تتضرر أي منشآت أميركية ولم يصب أي فرد"، وقال "ليس لدينا ما يشير إلى أن الهجوم كان موجهاً ضد الولايات المتحدة".ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية إيران إلى الكف فورا عن هجماتها وأن تحترم سيادة العراق وأن توقف تدخلها في الشؤون الداخلية للعراق.وأضاف أن الولايات المتحدة "تقف مع شركائها العراقيين بما في ذلك في إقليم كردستان وستساعد شركاءها في المنطقة في الدفاع عن أنفسهم".وندد العراق بـ "الانتهاك السافر الذي طال سيادة وأراضي جمهورية العراق".وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن "مواقف كهذه لن تكون سوى عامِل خرق لمبادئ حسن الجوار وستلقي بظلالها على مشهد المنطقة لتزيده تعقيدا".وطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، بعد اجتماعه، الأحد، الجانب الإيراني بتقديم توضيح صريح حول القصف الصاروخي على أربيل.وشن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، هجوما بصواريخ "بالستية" على أهداف في أربيل في كردستان العراق، قال إنه استهدف "مركزا استراتيجيا اسرائيليا، في حين نفت سلطات الإقليم الواقع في شمال العراق وجود أي مواقع اسرائيلية على أراضيها.