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عربي-دولي
بايدن وماكرون يؤكدان التزامهما بـ "محاسبة" روسيا على أفعالها
Lebanon 24
14-03-2022
|
02:30
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بحث الرئيس الأميركي، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأحد، الجهود الدبلوماسية الأخيرة المتعلقة بالغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفق بيان للبيت الأبيض فإن بايدن وماكرون أكدا "التزامهما بمحاسبة روسيا على أفعالها ودعم حكومة وشعب أوكرانيا".
وكان الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينيسكي، طالب حلف الناتو فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا، وهو الطلب الذي لم يستجب له الناتو حتى الآن بسبب مخاوف من التصعيد مع روسيا.
وارتفعت وتيرة الاستهدافات الروسية للمناطق السكنية والمنشآت الطبية في أنحاء أوكرانيا، حيث نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن وزارة الصحة بأن القوات الروسية دمرت 7 مستشفيات منذ بداية الحرب على أوكرانيا، فيما لا تزال جميع مرافق الرعاية الصحية في البلاد تعمل على الرغم من الخسائر.
وتستأنف كييف وموسكو، الاثنين، عبر تقنية الفيديو، المفاوضات في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي توقيت تتضاعف فيه الجهود الدبلوماسية على الرغم من المعارك المحتدمة.
المصدر: الحرة
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