ضربة روسية لمركز قيادة أوكراني.. وفيديو يوثق الإصابة المدمرة

Точечный удар высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ.



На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели. pic.twitter.com/EVH9tkOkus