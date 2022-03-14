عربي-دولي

ضربة روسية لمركز قيادة أوكراني.. وفيديو يوثق الإصابة المدمرة

Lebanon 24
14-03-2022 | 03:30
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقطع فيديو لتدمير قوات روسية مركز قيادة ميدانيا تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية.


وأرفقت وزارة الدفاع الروسية الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر"، بتعليق جاء فيه: "ضربة دقيقة بقذيفة من نوع (كراسنوبول) نفذها رجال مدفعية القوات المسلحة الروسية، أسفرت عن تدمير موقع قيادة أوكراني"، من دون أن تشر إلى موقع الضربة.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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