أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا.. كيف هي حالته الصحية؟

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إصابته بفيروس كورونا.

وقال أوباما، عبر حسابه على تويتر: " لقد أصبت بحكة في الحلق لبضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك".وأضاف أن فحوصات زوجته، السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، جاءت سلبية، وتابع: "أنا وميشيل ممتنون للتلقيح والجرعة المعززة".وأضاف أن "هذا تذكير بأن تحصل على التطعيم إذا لم تقم بذلك بالفعل، حتى مع انخفاض الإصابات".