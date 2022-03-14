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عربي-دولي
أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا.. كيف هي حالته الصحية؟
Lebanon 24
14-03-2022
|
05:00
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أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إصابته بفيروس كورونا.
وقال أوباما، عبر حسابه على تويتر: " لقد أصبت بحكة في الحلق لبضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك".
وأضاف أن فحوصات زوجته، السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، جاءت سلبية، وتابع: "أنا وميشيل ممتنون للتلقيح والجرعة المعززة".
وأضاف أن "هذا تذكير بأن تحصل على التطعيم إذا لم تقم بذلك بالفعل، حتى مع انخفاض الإصابات".
المصدر: سي ان ان
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