الوجود الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا: هل يهدد الناتو؟

يستحوذ غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا على اهتمام العالم. ولكن في ظل ندرة الرقابة العالمية، يعمل بوتين أيضًا على تعزيز الوجود الروسي في الشرق الأوسط وأفريقيا - وهو توسع عسكري يرى القادة العسكريون والمدنيون أنه تهديد آخر، وإن كان أقل خطورة، للأمن في الغرب.وبحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأميركية، "كانت استراتيجية بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا بسيطة وناجحة: فهو يسعى إلى إقامة تحالفات أمنية مع المستبدين وقادة الانقلاب وغيرهم ممن تم رفضهم أو إهمالهم من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، إما بسبب انتهاكاتهم الدموية أو بسبب تضارب المصالح الاستراتيجية الغربية. في سوريا، عرض وزير الدفاع الروسي الشهر الماضي قاذفات نووية وصواريخ تفوق سرعة الصوت فوق البحر الأبيض المتوسط، كجزء من شراكة أمنية ، في الوقت الذي يهدد فيه الكرملين الآن بإرسال مقاتلين سوريين إلى أوكرانيا. أما في السودان،فقد أجرى زعيم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة تحالفًا اقتصاديًا جديدًا مع الكرملين، مما أعاد إحياء أحلام روسيا بإنشاء قاعدة بحرية على البحر الأحمر. ومالي هي الشراكة الأحدث من بين أكثر من اثنتي عشرة دولة أفريقية غنية بالموارد التي أقامت تحالفات أمنية مع المرتزقة المتحالفين مع الكرملين، وفقًا لمسؤولين أميركيين".وأضافت الصحيفة، "قال الجنرال الأميركي المتقاعد فيليب إم بريدلوف لوكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية، "ما رأيته هو روسيا التي تقوم بعمليات استكشافية أكثر بكثير وتلقي بقوتها العسكرية على نطاق أوسع وأبعد"، مشيراً إلى أن هذا كان صحيحًا بشكل خاص في السنوات الخمس أو الست الماضية. وأضاف بريدلوف، الذي كان القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من عام 2013 حتى عام 2016 وهو الآن يتولى منصب متميز في معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن، "تحاول روسيا أن تظهر نفسها كقوة عظمى، كما أنها تحتل موقع الصدارة في الشؤون العالمية، كقوة دافعة للأوضاع الدولية". لكن مع قتال بوتين الكامل بالفعل للمقاومة الأوكرانية الشرسة، ينظر الخبراء إلى أهدافه التوسعية في الشرق الأوسط وإفريقيا على أنها تهديد محتمل طويل الأجل، وليست خطرًا حاليًا على أوروبا أو منظمة حلف شمال الأطلسي. قالت كريستينا كوش، الخبيرة الأمنية الأوروبية في مركز أبحاث "جيرمان مارشال فاند"، عن النفوذ الذي تكتسبه روسيا، "إنها تهدد الناتو من الأسفل"."وبحسب الصحيفة، "لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، توفر روسيا عسكريين تقليديين أو مرتزقة متحالفين مع الكرملين لحماية أنظمة القادة المنبوذين في كثير من الأحيان. في المقابل، يدفع هؤلاء القادة لروسيا بعدة طرق: بالمال أو بالموارد الطبيعية، أو التأثير في شؤونهم أو تأمين أرضية انطلاق للمقاتلين الروس. تساعد هذه التحالفات في دفع طموحات بوتين لإعادة النفوذ الروسي إلى حدود الحرب الباردة القديمة. كما أن شراكات روسيا الأمنية الجديدة تساعدها دبلوماسياً. عندما أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة غزو بوتين لأوكرانيا هذا الشهر، انضمت سوريا إلى روسيا في التصويت ضد القرار، وامتنعت العديد من الحكومات الأفريقية التي وقعت اتفاقيات أمنية مع المرتزقة الروس عن التصويت. قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة إن روسيا ستجلب مجندين من سوريا للقتال في أوكرانيا. ونُظر إلى التهديد في المقام الأول على أنه أسلوب ترهيب، ويقول المسؤولون الأميركيون إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود مجندين سوريين في أوكرانيا. يقول بعض الخبراء الأمنيين إن المرتزقة الروس يستخدمون مالي كنقطة انطلاق للانتشار في أوكرانيا، لكن المسؤولين الأميركيين لم يؤكدوا هذه التقارير".وتابعت الصحيفة، "بصرف النظر عن اقتراب التهديد، يولي القادة الأميركيون والأوروبيون اهتمامًا متزايدًا لتحركات بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا - وتحالف روسيا المتنامي مع الصين - أثناء صياغة خطط لحماية الغرب من العدوان في المستقبل. قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، في منتصف شباط، إن الغرب لم يعد بإمكانه تجاهل المنافسة على النفوذ عبر إفريقيا، حيث تنفق الصين المليارات على مشاريع البنية التحتية لتأمين حقوق المعادن، وتوفر روسيا الأمن من خلال المرتزقة المتحالفين مع الكرملين. وأضافت: "نحن نرى وندرك أننا إذا انسحبنا من هذه المنافسة كديمقراطيات ليبرالية، فإن الآخرين سوف يملأون هذه الثغرات". ربما تجلى أجرأ مثال على استعراض روسيا لنفوذها العالمي خلال الشهر الماضي، عندما أرسلت وزير الدفاع سيرجي شويغو إلى دمشق، للإشراف على أكبر مناورات عسكرية روسية في البحر الأبيض المتوسط منذ الحرب الباردة، في الوقت الذي كان يقوم فيه الجيش الروسي بالتحضيرات النهائية لهجومه على أوكرانيا. وبدا أن التدريبات، التي شملت 15 سفينة حربية وحوالي 30 طائرة، مصممة لإظهار قدرة الجيش الروسي على تهديد مجموعة حاملة الطائرات الأميركية الضاربة في البحر الأبيض المتوسط".وأضافت، "شكلت قاعدة حميميم الجوية الروسية على ساحل البحر المتوسط السوري موقع روسيا الرئيسي لشن هجمات في البلاد منذ أيلول 2015. سمحت الهجمات الروسية في سوريا، التي دمرت مدنًا قديمة وأرسلت ملايين اللاجئين إلى أوروبا، لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على معظم البلاد بعد حرب أهلية مدمرة. وقال إبراهيم حميدي، الصحفي السوري والمحرر الدبلوماسي البارز للشؤون السورية في صحيفة الشرق الأوسط ومقرها لندن، "قاعدة حميميم هي الآن جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع الروسية، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في كل العالم".ورأت الصحيفة أنه "في إفريقيا أيضًا، يبدو أن روسيا منفتحة على العمل مع القادة المعروفين بأعمالهم المناهضة للديمقراطية وانتهاكات حقوق الإنسان. عشية الغزو الروسي لأوكرانيا، التقى مسؤولو الكرملين في موسكو بضابط في المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في السودان. رد الجنرال محمد حمدان دقلو بحرارة على مبادرة روسيا لتحالف جديد يركز على الاقتصاد. لدى عودته إلى الوطن، أعلن دقلو أن السودان سيكون منفتحًا على السماح لروسيا ببناء قاعدتها البحرية التي طال انتظارها في بورتسودان على البحر الأحمر. من غير المؤكد ما إذا كانت روسيا قادرة على الاستفادة من هذا الأمر في أي وقت قريب. يجهد غزو أوكرانيا مواردها العسكرية والمالية ويظهر نقاط الضعف العسكرية لروسيا، والعقوبات الدولية تشل اقتصادها. لكن على المدى الطويل، يمكن أن يساعد ميناء على البحر الأحمر في منح روسيا دورًا أكبر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، والسماح لها بالوصول إلى قناة السويس وغيرها من الممرات الملاحية العالية الحركة والسماح لها باستعراض قوتها في بحر العرب والمحيط الهندي. قال بريدلوف، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي: "يمكنهم بالتأكيد إحداث فوضى كافية لإثارة المشاكل"."