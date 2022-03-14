هل ستتفاوض الولايات المتحدة مع روسيا لإنقاذ الاتفاق النووي؟

لن تتفاوض الولايات المتحدة بشأن استثناءات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا على روسيا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ،وبدلاً من ذلك ستحاول إبرام اتفاق بديل يستبعد روسيا إذا لم يتراجع الكرملين عن مطالب اللحظة الأخيرة، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الخارجية.وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "مع تعريض أحد أهم أهداف السياسة الخارجية للرئيس الأميركي جو بايدن للخطر، قال المسؤول الأميركي الكبير إن موسكو أمامها أسبوع لسحب مطالبتها بضمانات مكتوبة تعفي روسيا من أي عقوبات تتعلق بأوكرانيا من شأنها تقييد تجارة موسكو المستقبلية مع إيران. يمكن لمثل هذه الضمانات أن تقوض مجموعة العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على روسيا بسبب غزو أوكرانيا. قال المسؤول الأميركي الكبير: "لا أرى مجالًا لتجاوز ما هو داخل حدود خطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وأضاف: "أعتقد أنه من الآمن أن نقول إنه لا يوجد مجال لإعفاءات تتجاوز هذه الاستثناءات". وانسحب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات واسعة قائلا إن الاتفاق فشل في وقف مسار إيران نحو امتلاك سلاح نووي. رداً على ذلك، وسعت إيران نطاق عملها النووي، منتهكة بذلك معظم قيود الاتفاق".وأضافت الصحيفة، "قال المسؤول إن اتفاقا بين إيران والولايات المتحدة "في متناول اليد"، مضيفاً أن عددا قليلا فقط من القضايا كان يعيق الاتفاق عندما توقفت المحادثات في فيينا يوم الجمعة بسبب طلب روسيا. ووصف المسؤول المطالب الروسية بأنها "أخطر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق". ويقول مسؤولون أوروبيون إن روسيا وعدت بالرد بمطالبها المحددة للحصول على ضمانات في الأيام القليلة المقبلة. وقال المسؤول الأميركي إذا ضغطت روسيا على مطالب الضمان الخاصة بها أو لم ترد "في الأسبوع المقبل"، فستحتاج واشنطن إلى "التفكير بسرعة كبيرة في مسار بديل". في وقت سابق من هذا الشهر، بينما كان دبلوماسيون غربيون يسعون لإنهاء المحادثات، طلبت روسيا ضمانات بأن عملها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة سيعفى من العقوبات الغربية المفروضة على أوكرانيا. منحت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات لاتفاق 2015. لكن بعد أن قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين إن موسكو تريد ضمانات أوسع بكثير، قدم كبير مفاوضيها في فيينا، ميخائيل أوليانوف، ورقة ثانية إلى المفاوضين الأوروبيين يوم الثلاثاء سعيا منها لحماية كل التجارة والاستثمار في المستقبل من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا".وتابعت، "لا يمكن تحديد ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض على صفقة بديلة بدون روسيا، أو ما إذا كانت الصين - التي أصبحت أقرب إلى روسيا - ستشارك. وكما قال مسؤولون أوروبيون يوم الجمعة إنهم سيكونون منفتحين على استكشاف اتفاق بديل مع إيران بدون روسيا. قال أوليانوف يوم الجمعة إن مطالب بلاده لم تكن السبب الوحيد لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي. وقال إنه بما أن المفاوضات لم تنته فمن حق بلاده أن تثير مخاوفها. الوقت يمضي. ويقول المسؤولون الأميركيون والأوروبيون إن العمل النووي الإيراني قد توسع تقريبًا لدرجة أن الفائدة الرئيسية للاتفاق بالنسبة للغرب - إبقاء إيران بعيدة عن تكديس ما يكفي من الوقود النووي لصنع سلاح نووي - ستكون مستحيلة. فإيران الآن على بعد أسابيع قليلة مما يسمى نقطة الانهيار. تبحث الولايات المتحدة أيضًا عن إمدادات نفطية جديدة خلال الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة. يمكن لإيران أن تزود ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من إمدادات الخام الجديدة في نهاية المطاف إذا تم رفع العقوبات".وبحسب الصحيفة، "يتمثل أحد الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة وشركائها في التوصل إلى اتفاق مؤقت يمكن أن يجمد بعض أنشطة إيران ويقضي على جوانب برنامجها النووي مقابل تخفيف مستوى معين من العقوبات عن الولايات المتحدة. لطالما رفضت إيران فكرة الاتفاق المؤقت. قد يكون الخيار الآخر هو إنشاء ما أسماه المسؤول الأميركي الكبير "نسخة طبق الأصل من خطة العمل الشاملة المشتركة"،بدون روسيا، والتي ستحدد مهام موسكو في الاتفاقية في مكان آخر. قال المسؤول: "أعتقد أننا سنكون منفتحين على بدائل مختلفة. لقد بدأنا في التفكير بهذه البدائل. نحن ... في هذه المرحلة لن نستبعد أي شيء". ومما زاد من تعقيد أي محاولة لإعادة صياغة اتفاق مع إيران: رفضت طهران السماح لمفاوضيها بالتحدث مباشرة مع الولايات المتحدة حتى ترفع واشنطن عقوباتها. تتصاعد التوترات الإقليمية مع إيران مرة أخرى بعد هجوم صاروخي في ساعة مبكرة من صباح الأحد قال مسؤولون أميركيون إن مصدره إيران وسقط بالقرب من قنصلية أميركية قيد الإنشاء في شمال العراق".ورأت الصحيفة أن "من شأن أي اتفاق جديد أن يطلق تشريعًا أميركيًا يمنح الكونغرس وقتًا لإجراء مراجعة متعمقة للاتفاق. تهدف المفاوضات في فيينا، التي استمرت لما يقرب من عام، إلى الاتفاق على الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة وإيران للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي. إذا كان من الممكن حل مطالب روسيا، قال المفاوضون إنهم قد يعودون إلى فيينا في غضون أيام قليلة لإنهاء المحادثات. تجنبت إيران استدعاء روسيا واستمرت في إلقاء اللوم على واشنطن في الفشل في استكمال المحادثات. ومع ذلك، كانت هناك تلميحات من المسؤولين الإيرانيين، الذين قالوا إنهم لن يدعوا العوامل الخارجية تقف في طريق مصالحهم. ورفض المسؤول الأميركي الكبير الإفصاح عما إذا كان سيتم إبرام اتفاق الآن دون التدخل الروسي. ويقول دبلوماسيون غربيون إن من بين القضايا التي لا تزال مطروحة على الطاولة ما إذا كان الحرس الثوري الإيراني سيحذف قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية الخاصة به وما هي الشروط التي قد تلف هذه القضية".