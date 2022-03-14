المانيا تسعى لشراء 35 طائرة من طراز "إف 35"

تعتزم ألمانيا شراء 35 مقاتلة من طراز "إف 35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" الأميركية، لتحلّ مكان طائرات "تورنادو" القديمة، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين حكوميين.وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر دفاعي ألماني قوله الشهر الماضي، إن بلاده تميل إلى شراء مقاتلات "إف 35"، مستدركاً أن قراراً نهائياً في هذا الصد لم يُتخذ بعد.وأشارت الوكالة إلى أن "تورنادو" تُعتبر المقاتلة الألمانية الوحيدة القادرة على حمل قنابل نووية أميركية، مخزنة في ألمانيا في حالة اندلاع حرب. لكن سلاح الجوّ الألماني يستخدم هذه الطائرة منذ ثمانينات القرن العشرين، وتعتزم برلين التخلّص منها تدريجاً بين عامَي 2025 و2030.وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر برلماني أن الجيش الألماني يعتزم شراء 15 مقاتلة من طراز "يوروفايتر"، إضافة إلى 35 مقاتلة من طراز "إف 35"، في إطار مجهود ضخم لتحديث القوات المسلحة، قرّرته الحكومة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.وقد يثير القرار قلق باريس، التي تخشى أن تقوّض الصفقة تطوير مقاتلة فرنسية ألمانية مشتركة، يُفترض أن تكون جاهزة في أربعينات القرن الواحد والعشرين.وقبل أسبوعين، أيّد المستشار الألماني أولاف شولتز تطوير مقاتلة "يوروفايتر"، التي صنعتها شركة "إيرباص" الفرنسية الألمانية، لتكون قادرة على تنفيذ مهمات في الحرب الإلكترونية، وهذا دور تؤديه "تورنادو" أيضاً.تعزيز الجاهزية العسكريةيأتي ذلك بعدما أعلن شولتز تحوّلاً ضخماً في السياسة الخارجية والدفاعية لألمانيا، التي دفعها الغزو الروسي لأوكرانيا إلى التخلّي عن نهج ينبذ استخدام القوة، اعتمدته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وقال شولتز أواخر الشهر الماضي إن ألمانيا ستستثمر 100 مليار يورو في معدات عسكرية هذا العام، وتخصّص أكثر من 2% من إجمالي ناتجها الداخلي للدفاع سنوياً. وأبلغ البرلمان "تأسيس صندوق خاص" للجيش الألماني لاستخدامه للاستثمارات في مجال الدفاع، مضيفاً: "بدءاً من الآن، العام تلو آخر، سنستثمر أكثر من 2% من إجمالي الناتج الداخلي في الدفاع. علينا استثمار المزيد في أمن بلادنا، لحماية الحرية والديمقراطية. الهدف هو التوصّل إلى جيش قوي وحديث ومتطوّر، قادر على حمايتنا بشكل يعتمد عليه".وأشار إلى ضرورة إدراج الصندوق الخاص للجيش في الدستور، علماً أن ألمانيا قلّصت منذ نهاية الحرب الباردة، حجم جيشها من حوالى 500 ألف عسكري لدى إعادة توحيد البلاد في عام 1990، إلى 200 ألف الآن، كما أفادت وكالة "فرانس برس".وتعارض ألمانيا منذ فترة طويلة ضغوطاً مارستها الولايات المتحدة ودول أخرى، لزيادة إنفاقها الدفاعي إلى نسبة 2% من إجمالي ناتجها المحلي، نظراً إلى تاريخها العسكري في القرن العشرين وما نتج عنه من نزعة سلمية لسكانها، بحسب وكالة "رويترز".وأفادت أرقام أعدّها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بأن ألمانيا قد تكون أنفقت 1.53% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، في عام 2021."وضع سيئ"ويشكو قادة عسكريون في ألمانيا بانتظام، من حدوث أعطال في المقاتلات أو السفن أو الدبابات والمروحيات. وبعد ساعات على الغزو الروسي لأوكرانيا، أعرب قائد الجيش الألماني، الجنرال ألفونس مايس، عن إحباطه إزاء ما يراه إهمالاً مديداً للجاهزية العسكرية في بلاده، معتبراً أن الجيش "في وضع سيئ".وكتب في منشور على "لينكد إن": "في السنة الحادية والأربعين من خدمتي (العسكرية) في وقت السلم، لم أكن لأفكّر في أنني سأُضطر إلى اختبار حرب. والجيش الألماني الذي أتشرّف بقيادته، يقف عارياً إلى حدّ ما. الخيارات التي يمكننا تقديمها للحكومة لدعم (الناتو)، محدودة جداً".وأضاف: "توقعنا ذلك (الغزو الروسي لأوكرانيا) جميعاً، ولكن لم نتمكّن من تجاوز حججنا لاستخلاص العواقب بعدما ضمّت (روسيا) شبه جزيرة القرم (الأوكرانية في عام 2014). هذا ليس جيداً. سئمت من ذلك".