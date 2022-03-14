عربي-دولي

آخر التطورات الأوكرانية على طاولة البحث بين روسيا وقطر

Lebanon 24
14-03-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-930619-637828575582756309.jpg
Doc-P-930619-637828575582756309.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه سيطلع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالتفصيل على الجهود التي تبذلها موسكو لحل المسائل العالقة حول الوضع في أوكرانيا.

وقال لافروف في مستهل محادثاته مع نظيره القطري، اليوم الاثنين: "الآن محور جدول الأعمال الدولي هو الموضوع الأوكراني. ويسعدني أن أخبركم بالتفصيل عن الجهود التي تبذلها روسيا حاليا لحل جميع القضايا التي نشأت وتراكمت خلال السنوات الماضية في هذا البلد".

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "تجري زيارتي إلى موسكو في وقت صعب للغاية بالنسبة للعالم كله. بالطبع، خلال محادثات اليوم، أتوقع مناقشة الأحداث التي تجري في أوكرانيا. نأمل بأن يتم إيجاد حلول سلمية لهذا الصراع في القريب العاجل".

وأضاف: "تنوي قطر بذل قصارى جهدها للبحث عن حلول دبلوماسية وإيجاد تسوية سلمية لما يحدث في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن".

( تاس) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2022-03-14
08:30 | 2022-03-14
08:00 | 2022-03-14
07:00 | 2022-03-14
06:30 | 2022-03-14
06:00 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website