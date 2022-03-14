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في مصر... الجيش ينقذ مجموعة من السوريين

Lebanon 24
14-03-2022 | 08:00
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أعلنت القوات المسلحة المصرية تفاصيل إنقاذ القوات البحرية لطاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق.

وقال بيان القوات المسلحة المصرية إنه "استمرارا لجهود القوات البحرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ البحري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالسواحل المصرية، تمكنت القوات البحرية من إنقاذ طاقم سفينة نقل بضائع بعد تعرضها للغرق أمام سواحل الإسكندرية".

وتابع البيان: "ورد بلاغ من هيئة ميناء الإسكندرية يفيد بتعرض سفينة نقل البضائع اللبنانية "AYLA" للغرق وذلك أثناء رحلتها من ميناء طرابلس بليبيا إلى ميناء الإسكندرية وعلى متنها طاقم مكون من 10 أفراد منهم  9 أفراد سوريان وفرد هندي".

وقالت إنه على الفور صدرت الأوامر من قيادة القوات البحرية بدفع سفينة الإنقاذ "العريش" من قاعدة الإسكندرية البحرية لتقديم أعمال المعاونة والإنقاذ ونجحت القوات فى إنقاذ طاقم السفينة بالكامل وتقديم أوجه الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وتسليمهم للسلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

( RT) 
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