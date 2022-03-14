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الجيش العراقي يصد هجوما داعشيا

Lebanon 24
14-03-2022 | 09:30
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بأن الجيش تصدى لهجوم شنه تنظيم "داعش" شرقي البلاد.

وذكر مراسلنا، أن "مجموعة من عناصر داعش هاجمت نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في محافظة ديالى الليلة الماضية".

وأضاف، أن عناصر الجيش تصدوا لها وأصابوا أحد عناصر التنظيم، لكن البقية تمكنوا من الفرار.

ويشن تنظيم "داعش" بين فترة وأخرى هجمات متفرقة على القوات العراقية، خاصة في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته سابقا.

(RT) 
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