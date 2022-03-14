عربي-دولي

أوكرانيا: المفاوضات بين كييف وموسكو شاقة

Lebanon 24
14-03-2022 | 10:00
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صرح ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين بأن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في جولتها الرابعة تواجه صعوبات، لكنها مستمرة.

وكتب بودولياك عبر "تلغرام": "الطرفان يعبران بنشاط عن مواقفهما بعد أن تم تدقيقها. التفاوض صعب، لكنه مستمر. سبب الخلاف هو أن لدينا أنظمة سياسية مختلفة للغاية".

ونشر بودولياك صورة لسير المفاوضات التي انطلقت جولتها الرابعة صباح اليوم عبر تقنية فيديو كونفرنس.

(RT) 
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