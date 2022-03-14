9
o
بيروت
12
o
طرابلس
7
o
صور
10
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أوكرانيا: المفاوضات بين كييف وموسكو شاقة
Lebanon 24
14-03-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرح ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، اليوم الاثنين بأن المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في جولتها الرابعة تواجه صعوبات، لكنها مستمرة.
وكتب بودولياك عبر "تلغرام": "الطرفان يعبران بنشاط عن مواقفهما بعد أن تم تدقيقها. التفاوض صعب، لكنه مستمر. سبب الخلاف هو أن لدينا أنظمة سياسية مختلفة للغاية".
ونشر بودولياك صورة لسير المفاوضات التي انطلقت جولتها الرابعة صباح اليوم عبر تقنية فيديو كونفرنس.
(RT)
تابع
الأكثر قراءة
العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد
01:40 | 2022-03-14
14/03/2022 01:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ جديد غير متوقع بشأن الرواتب في المصارف.. ما هو؟
Lebanon 24
إجراءٌ جديد غير متوقع بشأن الرواتب في المصارف.. ما هو؟
15:14 | 2022-03-13
13/03/2022 03:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ مالي جديد لإشتراك المولدات.. كم تبلغ قيمته؟
Lebanon 24
مبلغٌ مالي جديد لإشتراك المولدات.. كم تبلغ قيمته؟
13:49 | 2022-03-13
13/03/2022 01:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر السّكر في لبنان يكسر رقماً خيالياً.. صورة تكشف المفاجأة!
Lebanon 24
سعر السّكر في لبنان يكسر رقماً خيالياً.. صورة تكشف المفاجأة!
07:33 | 2022-03-14
14/03/2022 07:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
05:36 | 2022-03-14
14/03/2022 05:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2022-03-14
"سانا": نقل أعدادا كبيرة من السجناء إلى ريف الحسكة الشمالي
11:30 | 2022-03-14
لندن: بحال سقوط صواريخ روسية على دول الناتو سنقوم بالرد
11:00 | 2022-03-14
هل طلبت روسيا المساعدة العسكرية من الصين؟
10:30 | 2022-03-14
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واثقون من تقليل عواقب العقوبات الغربية على روسيا
09:30 | 2022-03-14
الجيش العراقي يصد هجوما داعشيا
09:00 | 2022-03-14
3 احتمالات لنهاية الحرب في أوكرانيا.. من بينها السيناريو الأسوأ والأكثر رعباً!
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
14/03/2022 18:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 18:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 18:28:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact