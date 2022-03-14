عربي-دولي

المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واثقون من تقليل عواقب العقوبات الغربية على روسيا

Lebanon 24
14-03-2022 | 10:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه على ثقة في أن موسكو ستتمكن من تقليل عواقب وأضرار الحرب الاقتصادية التي أعلنتها الدول الغربية ضد روسيا.

وأضاف ممثل الكرملين، خلال تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن آفاق الاقتصاد الروسي تحت العقوبات: "يتم اتخاذ تدابير لتقليل عواقب [العقوبات]. وقد تم تبني مجموعة كاملة من الإجراءات من قبل البنك المركزي الروسي، ويتم تنفيذها حاليا. هناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيتم تقليل عواقب هذه الحرب الاقتصادية إلى الحد الأدنى".

( تاس) 

 
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