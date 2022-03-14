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هل طلبت روسيا المساعدة العسكرية من الصين؟

Lebanon 24
14-03-2022 | 11:00
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على الرغم من نفي الخارجية الصينية اليوم الإثنين تقديم أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية إلى روسيا، معتبرة أن ما أشيع في الساعات الماضية حول هذه المسألة أخبار مضللة تروجها واشنطن، كررت موسكو اليوم أيضاً الموقف عينه.

فقد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحافيين، اليوم الإثنين أن روسيا لديها ما يكفي من الموارد العسكرية من أجل اتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

"السيطرة الكاملة"
وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية، أفاد بأن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدّم باتّجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.

كما أضاف، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى، نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة"، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة".

اتّهمت بكين واشنطن الاثنين ببثّ "أخبار مضللة" بعدما أفادت الصحافة الأميركية أن موسكو طلبت مساعدة عسكرية واقتصادية صينية ردًا على العقوبات الغربية المفروضة عليها جراء حربها على أوكرانيا.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان عندما سُئل عن معلومات صحيفة "نيويورك تايمز"، "في الآونة الأخيرة، تنشر الولايات المتحدة أخبارًا مضللة بشأن الصين".
 
(العربية) 
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