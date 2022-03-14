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عربي-دولي
"سانا": نقل أعدادا كبيرة من السجناء إلى ريف الحسكة الشمالي
Lebanon 24
14-03-2022
|
12:00
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أفادت وكالة "سانا"، بأن القوات الأمريكية وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نقلت أعدادا كبيرة من معتقلي تنظيم "داعش" من ريف الحسكة الجنوبي إلى الريف الشمالي.
وقالت: "نقلت قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا "قسد" المرتبطة به العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" المحتجزين في السجون التي تسيطر عليها الميليشيا في كامب البلغار والشدادي والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى بالريف الشمالي".
وذكرت مصادر محلية لـ"سانا" أن "شاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي مدججة بالسلاح ترافقها سيارات دفع رباعي لميليشيا "قسد" نقلت عددا من إرهابيي تنظيم "داعش" كانوا محتجزين لديها في سجون أقامتها الميليشيا في كامب البلغار والشدادي والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى تم تجهيزها لاستقبال مزيد من السجناء في شمال المحافظة".
ولفتت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال اتخذت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت الطرق لعدة ساعات أثناء عملية النقل فيما أجبرت ميليشيا "قسد" أهالي حي غويران على الالتزام في منازلهم لحين الانتهاء من نقل سجناء إلى سجن الثانوية الصناعية".
(سانا)
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