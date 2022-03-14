عربي-دولي

"سانا": نقل أعدادا كبيرة من السجناء إلى ريف الحسكة الشمالي

Lebanon 24
14-03-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-930707-637828662492274124.jpg
Doc-P-930707-637828662492274124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "سانا"، بأن القوات الأمريكية وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نقلت أعدادا كبيرة من معتقلي تنظيم "داعش" من ريف الحسكة الجنوبي إلى الريف الشمالي.

وقالت: "نقلت قوات الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا "قسد" المرتبطة به العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش" المحتجزين في السجون التي تسيطر عليها الميليشيا في كامب البلغار والشدادي والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى بالريف الشمالي".

وذكرت مصادر محلية لـ"سانا" أن "شاحنات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي مدججة بالسلاح ترافقها سيارات دفع رباعي لميليشيا "قسد" نقلت عددا من إرهابيي تنظيم "داعش" كانوا محتجزين لديها في سجون أقامتها الميليشيا في كامب البلغار والشدادي والصور بريف الحسكة الجنوبي إلى سجون أخرى تم تجهيزها لاستقبال مزيد من السجناء في شمال المحافظة".

ولفتت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال اتخذت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت الطرق لعدة ساعات أثناء عملية النقل فيما أجبرت ميليشيا "قسد" أهالي حي غويران على الالتزام في منازلهم لحين الانتهاء من نقل سجناء إلى سجن الثانوية الصناعية".

(سانا) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:14 | 2022-03-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:00 | 2022-03-14
14:30 | 2022-03-14
14:00 | 2022-03-14
13:30 | 2022-03-14
13:00 | 2022-03-14
12:30 | 2022-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website