9
o
بيروت
9
o
طرابلس
8
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
3
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
8
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
غوتيريش: احتمال نشوب صراع نووي أصبح واردا
Lebanon 24
14-03-2022
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "احتمال نشوب صراع نووي في المنطقة أصبح واردا"، مشددا على ضرورة حماية المواقع النووية في أوكرانيا.
وقال: "احتمال نشوب صراع نووي لم يكن قابلا لتصوره في السابق، عاد الآن إلى عالم الممكن، يجب الحفاظ على أمن المواقع النووية".
وأضاف أن الأمم المتحدة ستخصص 40 مليون دولار لتقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأوكراني.
وأضاف: "نظرا لأن ملايين الأوكرانيين يواجهون الجوع ومحدودية فرص الحصول على المياه والأدوية، فإنني أعلن عن 40 مليون دولار إضافية من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ لزيادة المساعدة المنقذة للحياة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وسيساعد هذا التمويل في توفير الماء والغذاء والأدوية والمساعدات الأخرى الملحة التي يحتاجها الناس، بالإضافة إلى المساعدات النقدية".
وأشار غوتيريش إلى أن "الأمم المتحدة والشركاء العاملين في المجال الإنساني قدموا المساعدات لأكثر من 600 ألف من سكان أوكرانيا حيث سمح الوضع الأمني بذلك"، لكنه حذر من أن "الفرص تتضاءل".
وتابع: "الممرات داخل وخارج المدن المحاصرة تزداد خطورة كل يوم".
ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تخصيص 1.7 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد
Lebanon 24
العاصفة الأعنف لهذا العام: "غريتا" مستمرة وستصعد.. ولكن الطقس سينقلب والحرارة إلى 25 في هذا الموعد
01:40 | 2022-03-14
14/03/2022 01:40:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ جديد غير متوقع بشأن الرواتب في المصارف.. ما هو؟
Lebanon 24
إجراءٌ جديد غير متوقع بشأن الرواتب في المصارف.. ما هو؟
15:14 | 2022-03-13
13/03/2022 03:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر السّكر في لبنان يكسر رقماً خيالياً.. صورة تكشف المفاجأة!
Lebanon 24
سعر السّكر في لبنان يكسر رقماً خيالياً.. صورة تكشف المفاجأة!
07:33 | 2022-03-14
14/03/2022 07:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تستمتع بوقتها على البحر في دبي (صور)
05:36 | 2022-03-14
14/03/2022 05:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
Lebanon 24
توقف مفاجئ عن شراء الدولار.. ماذا جرى مساءً في السوق؟
12:07 | 2022-03-14
14/03/2022 12:07:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2022-03-14
حليف بوتين كشف ما يحدث.. أول إشارة روسية على التعثر في أوكرانيا
14:30 | 2022-03-14
تشاووش أوغلو: على حكومة "طالبان" اتخاذ خطوات عملية للاعتراف بها
14:00 | 2022-03-14
البنتاغون: القوافل الروسية متوقفة ولا تتقدم نحو كييف
13:30 | 2022-03-14
كييف تتهم مسؤولا أوكرانيا رفيعا بمساعدة الجيش الروسي
13:00 | 2022-03-14
أخبار لا تنذر بالخير.. فايزر: تحتاجون جرعة ثالثة ورابعة
12:00 | 2022-03-14
"سانا": نقل أعدادا كبيرة من السجناء إلى ريف الحسكة الشمالي
فيديو
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تثير جدلاً.. "تعيش معي كائنات من عالم آخر: ولد وبنت" (فيديو)
08:50 | 2022-03-13
14/03/2022 21:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب رجل.. ميريام كلينك خسرت 7 ملايين دولار وتفاصيل مُفاجئة تُكشف للمرة الأول عن والدتها! (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 21:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يشحن بطاريته بـ 5 دقائق فقط.. إليكم التفاصيل (فيديو)
03:00 | 2022-03-13
14/03/2022 21:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact