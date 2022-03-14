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البنتاغون: القوافل الروسية متوقفة ولا تتقدم نحو كييف

Lebanon 24
14-03-2022 | 14:00
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على وقع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم التاسع عشر، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن اغلبية القوافل العسكرية الروسية متوقفة ولا تتقدّم باتجاه العاصمة الاوكرانية كييف، مبيناً أن القوات الروسية على مسافة 20 كيلومتر من كييف من جهة الشمال الشرقي.
وقال في تصريح للصحافيين، أن القوات الروسية تواجه مقاومة قاسية من الاوكرانيين في محيط مدينة تشيرنييف، مضيفاً أن "قوات أوكرانية غير نظامية تشن حرب عصابات ضد القوات الروسية".
كما أعلن المسؤول في البنتاغون، أن خاركيف تتعرض لقصف عنيف بالصواريخ، فيما ماريوبول محاصرة، مؤكداً أن الأوكرانيون يستعدون لحرب استنزاف طويلة الأمد مع روسيا.
وقال إن القوات الروسية اطلقت حتى الآن أكثر من 900 صاروخ على مناطق عديدة من اوكرانيا.
كما أكد أن القوات الروسية تستعمل 90%من قدراتها ولديها فائض من القوة تستطيع استعماله، مشيرا إلى أن موسكو لم تجلب تعزيزات اضافية وتستعمل ما حشدته خلال الخريف الماضي على الحدود.
 
المصدر: العربية
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