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عربي-دولي
تشاووش أوغلو: على حكومة "طالبان" اتخاذ خطوات عملية للاعتراف بها
Lebanon 24
14-03-2022
|
14:30
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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه على حكومة حركة "طالبان" في أفغانستان اتخاذ خطوات عملية نحو تشكيل حكومة شاملة يمكن الاعتراف بها".
وقال تشاووش أوغلو في تصريح في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن "الاعتراف بحكومة طالبان كان موضوعا للنقاش في المنتدى"، مشيرا إلى "أننا ركزنا على أهمية الاعتراف بالنسبة للشعب الأفغاني".
وأشار إلى أنه "من دون هذا الاعتراف، فإن العديد من المشاكل لن تحل.. هناك أنواع مختلفة من المساعدات الإنسانية والمبادرات، لكن بدون الاعتراف لن يتمكن الشعب الأفغاني من التغلب على العقبات"، مضيفا: "الإمارة الإسلامية أصدرت حتى الآن رسائل وإعلانات إيجابية، لكن لم يتم تطبيقها".
وشدد تشاووش أوغلو على أنه "يجب على السلطات الحكومية الحالية في كابل أن تتخذ خطوات عملية للاعتراف بها"، مشيرا إلى أن بلاده تتعامل مع حكومة "طالبان" لكنها ليست في عجلة من أمرها للاعتراف بها، "لأننا مثل بقية العالم نحتاج إلى رؤية الخطوات التي يتم اتخاذها بشكل ملموس".
المصدر:
روسيا اليوم
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