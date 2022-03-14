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عربي-دولي
لافروف وعبد اللهيان يبحثان النووي الإيراني والأزمة الأوكرانية في موسكو
Lebanon 24
14-03-2022
|
15:30
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أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيبحث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان غدا في موسكو، خطة العمل المشتركة للاتفاق النووي الإيراني والوضع في أوكرانيا.
وجاء في بيان الخارجية: "سيولي الوزيران اهتماما خاصا لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في سياق عملية التفاوض التي وصلت إلى خط النهاية في فيينا، وسيتم التطرق إلى الوضع الحالي في أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية هناك".
وأكدت الوزارة أن "تطوير التعاون الروسي الإيراني سيستمر رغم عقوبات الغرب ضد روسيا.. نعتزم توسيع العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع إيران لصالح الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".
وتابع: "نعول على تعزيز الاتجاهات الإيجابية في جميع مجالات التعاون الروسي الإيراني".
وجاء في البيان: "الخطوات العدائية التي اتخذتها الدول الغربية لإضافة إجراءات تقييدية غير قانونية ضد بلادنا لن تمنع روسيا من الحفاظ على نيتها في تعزيز الشراكة متعددة الأوجه بشكل تدريجي مع إيران".
وأشارت الخارجية أيضا، إلى أنه من المتوقع أن يبحث وزيرا الخارجية التسوية السورية وقضايا إقليمية أخرى، بما فيها الوضع في بحر قزوين وأفغانستان وما وراء القوقاز ومنطقة الخليج واليمن والتسوية في الشرق الأوسط.
المصدر:
روسيا اليوم
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