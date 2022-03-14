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السفير الروسي: إضرام النار في مدرسة روسية ببرلين عمل فظيع

Lebanon 24
14-03-2022 | 16:00
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اعتبر سفير روسيا لدى برلين سيرغي نيتشايف حادث إلقاء زجاجة حارقة على حرم مدرسة روسية في برلين عملا "فظيعا".
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نيتشايف قوله: "قبل أيام ألقيت زجاجة حارقة على المدرسة الروسية الألمانية في حي مارتسان في برلين.. وهو بالطبع حادث فظيع. وبالطبع نتخذ التدابير اللازمة" (لمنع تكرار مثل هذه الحوادث).
وأشار إلى أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين التلاميذ أو كادر المدرسة، فيما خلف أضرارا مادية طفيفة. 
وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام بأن مجهولين أضرموا النار في مدخل صالة الرياضة التابعة للمدرسة.
المصدر: روسيا اليوم
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