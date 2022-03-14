عربي-دولي

بكين: هناك قوى تحاول تشويه موقف الصين تجاه العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
14-03-2022 | 17:30
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أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن أمله في أن تبقى بلاده بمنأى عن العقوبات المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن بلاده لا تريد على الإطلاق أن تنعكس هذه العقوبات عليها.
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن وانغ يي قوله أثناء مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن بكين "ليست طرفا في النزاع ولا تريد على الإطلاق أن تنعكس العقوبات على الجانب الصيني".
وأضاف أن هناك قوى تحاول تشويه موقف الصين إزاء الأزمة في أوكرانيا.
وأمس الأحد، حذر مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان الصين من أي "محاولات لدعم الاقتصاد الروسي والتقليل من تداعيات العقوبات الغربية" المفروضة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وأضاف أن مثل هذه المحاولات ستكون لها "عواقب" بالنسبة للصين، دون أن يكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على بكين.
المصدر: روسيا اليوم
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