هجوم سيبراني يعطل مواقع حكومية إسرائيلية

أعلنت إسرائيل، الاثنين، تعرضها لهجوم سيبراني أدى إلى تعطيل عدد من المواقع الحكومية.وقالت المديرية الوطنية للأمن السيبراني إنه "في الساعات القليلة الماضية، تم رصد هجوم حجب الخدمة (ددوس) على مزود اتصالات أدى إلى تعطيل الوصول إلى عدد من المواقع، بينها مواقع حكومية".وأوردت المديرية عبر تويتر أنه "منذ هذه الساعة استأنفت كل المواقع نشاطها".ولم تحدد الهيئة مصدر الهجوم الذي يتم عبر إغراق خواديم الموقع المستهدف بطلبات الوصول.ورغم استعادة إمكان الوصول إلى موقع الحكومة الإسرائيلية داخل إسرائيل، إلا أنه "لا يمكن الوصول إليه دوليا" وفق منظمة "نتبلوكس" المتخصصة في مراقبة حركة الإنترنت في أنحاء العالم.ولم يستطع صحافيون في وكالة "فرانس برس" من النفاذ إلى مواقع العديد من الوزارات الإسرائيلية بعيد الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينتش.ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر إسرائيلي في قطاع صناعة الدفاع أن هذا أكبر هجوم إلكتروني على الإطلاق ضد البلاد.من جهتها، قالت وزارة الاتصالات إنها أجرت "تقييما للوضع مع إدارة الطوارئ بالوزارة في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق على مواقع حكومية".وتعرضت مواقع إسرائيلية عدة لهجمات إلكترونية في الأشهر الأخيرة نسبها خبراء إلى إيران.في المقابل، اتهمت طهران مؤخرا واشنطن وإسرائيل بشن هجوم إلكتروني عطل نظام توزيع الوقود لديها.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأحد، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على هدف في إقليم كردستان العراق وصفه بأنه "مركز استراتيجي" إسرائيلي، لكن السلطات المحلية نفت وجود مواقع تابعة لإسرائيل على أراضي الإقليم.