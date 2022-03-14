عربي-دولي

الرئيس الصيني يزور السعودية بعد رمضان

Lebanon 24
14-03-2022 | 18:42
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة إلى الرياض، بعد شهر رمضان المقبل، في أول رحلة خارجية للرئيس الصيني منذ بدء تفشي جائحة كورونا في أواخر 2019".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن "الرياض التي وجهت دعوة لجين بينغ، تخطط لإقامة استقبال حار للزعيم الصيني، يماثل الذي تم تنظيمه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2017 عندما زار المملكة في أول رحلة له إلى الخارج".
وأشارت الصحيفة إلى أن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبينغ صديقان مقربان وكلاهما يدركان أن هناك إمكانات هائلة لعلاقات أقوى".
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، وأكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية.
ومنذ تفشّي فيرس "كورونا" قصر الرئيس الصيني تفاعله مع نظرائه الأجانب على الاتصال بالفيديو والهاتف.


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