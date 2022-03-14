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جونسون: يجب على الغرب وقف اعتماده على بوتين

Lebanon 24
14-03-2022 | 19:06
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الغرب ارتكب خطأ فادحاً بمواصلة الاعتماد على النفط والغاز الروسي بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم عام 2014.
واتهم في حديث خاص لصحيفة "تلغراف" البريطانية اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام إمدادات الطاقة الروسية من أجل الابتزاز، مضيفاً: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".
واعتبر أن "حظر واردات النفط والغاز الروسي من شأنه تجويع الرئيس الروسي من المال وتقليص حجمه، لكنه اعترف بأن "فترة انتقالية مؤلمة ستأتي".
وتابع قائلاً: "طالما أن الغرب يعتمد اقتصادياً على بوتين، فإنه سيفعل كل ما في وسعه لاستغلال هذا الاعتماد. وهذا هو السبب في أن هذا الاعتماد يجب وسوف ينتهي الآن".
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