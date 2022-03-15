مستشار رئاسي أوكراني يتوقع "موعد انتهاء الحرب"

رجح المستشار بالرئاسة الأوكرانية، أوليكسي أريستوفيتش، أن تنتهي الحرب بحلول شهر مايو المقبل، عندما "تنفد موارد روسيا" التي تحتاجها في حربها على أوكرانيا.ولم تسفر المحادثات الروسية الأوكرانية، والتي لم يشارك فيها أريستوفيتش، عن نتائج كبيرة حتى الآن، سوى فتح ممرات إنسانية للخروج من المدن الأوكرانية المحاصرة.وفي فيديو نشرته وسائل إعلام أوكرانية، ونقلته رويترز، قال أريستوفيتش إن "التوقيت الدقيق سيعتمد على كم الموارد التي يرغب الكرملين في تخصيصها للحملة".وأوضح المسؤول الأوكراني "أعتقد أنه في موعد أقصاه ايار(...) سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير.. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة".وأضاف "نحن في مفترق طرق الآن.. إما أن يكون هناك اتفاق سلام يتم إبرامه بسرعة كبيرة، في غضون أسبوع أو أسبوعين، مع انسحاب القوات، أو ستكون هناك محاولة لأن نقضي سويا على بعض".وأشار إلى أنه "حتى بعد إبرام اتفاق سلام، يمكن أن تظل هناك اشتباكات صغيرة لمدة عام، رغم إصرار أوكرانيا على الإجلاء الكامل للقوات الروسية من أراضيها".وبدأت الحرب في أوكرانيا بـ 24 شباط الماضي، عندما أطلق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "عملية عسكرية خاصة"، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.