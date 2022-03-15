ما هو تأثير العقوبات الضخمة على روسيا؟

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن العقوبات ضد روسيا ستؤثر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل أكبر من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.



واعتبر مالباس أن الوضع في أوكرانيا سيؤدي إلى "تأثير فوري في المستقبل القريب" على الاقتصاد العالمي.

وأضاف مالباس في فعالية استضافتها صحيفة "واشنطن بوست": "أعتقد أن العقوبات ضد روسيا سيكون لها تأثير أكبر على الناتج المحلي الإجمالي العالمي".



لكن رئيس البنك الدولي أشار إلى أن البلدان الأخرى، ستكون قادرة على التعافي بسرعة من توقف إمدادات الطاقة والغذاء من روسيا وأوكرانيا. ووفقا له، سيتمكن القطاع الزراع