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عربي-دولي
روسيا طلبت وجبات طعام من الصين! اليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-03-2022
|
05:30
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قالت مصادر، لشبكة CNN، إن روسيا طلبت مساعدات عسكرية ومالية من الصين خلال تدخل القوات الروسية لأوكرانيا.
ووفقا لمصدرين مطلعين، كانت من بين المساعدات التي طلبتها روسيا، وجبات طعام عسكرية معبأة مسبقا وغير قابلة للتلف، معروفة في الولايات المتحدة باسم الوجبة الجاهزة للأكل (MREs).
ويسلط هذا الطلب الضوء على التحديات اللوجستية الأساسية، التي يقول المحللون والمسؤولون العسكريون، إنها أعاقت تقدم القوات الروسية في أوكرانيا ويثير تساؤلات حول استعدادات الجيش الروسي.
ووفقا لتقارير من مصادر مفتوحة، فإن القوات الروسية اقتحمت متاجر بقالة بحثا عن الطعام خلال هجومها في أوكرانيا.
وقال مصدر إن روسيا تقدمت للصين بطلب بشأن الطعام لأنها قد تكون على استعداد للوفاء به، لأنه لا يرتقي إلى مستوى المساعدة العسكرية المميتة التي قد ينظر إليها الغرب على أنها استفزازية.
وحسبما قال مسؤولون أميركيون مطلعون على المعلومات الاستخبارية، لشبكة CNN، لم يتضح بعد ما إذا كانت الصين تعتزم تزويد روسيا بالمساعدة.
المصدر: سي ان ان
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