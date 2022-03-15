عربي-دولي

"اصطياد" آليات روسية في مدينة ماريوبول.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
15-03-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-930930-637829265609293417.png
Doc-P-930930-637829265609293417.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قامت وزارة الدفاع الأوكرانية بنشر مقطع فيديو، قالت إنه للأعمال القتالية الدائرة في مدينة ماريوبول المطلة على البحر الأسود جنوبي البلاد، في مواجهة القوات الروسية.

 

وأرفقت وزارة الدفاع الفيديو الذي نشرته على حسابها الرسمي في "تويتر" بتعليق جاء فيه: "استمرت الأعمال القتالية الرائعة لقواتنا في الدفاع عن ماريوبول".

 

وتظهر في الفيديو آلية عسكرية أوكرانية تخوض مواجهات قتالية وتشتبك مع مدرعات روسية وتدمرها.

 

وقتل مئات المدنيين في ماريوبول منذ بدء العملية العسكرية الروسية وحتى الإثنين، فيما نجحت قافلة تضم أكثر من 160 سيارة بالمغادرة، في أول محاولة ناجحة على ما يبدو لترتيب "ممر إنساني" لإجلاء المدنيين من المدينة المحاصرة.

 

وكان مستشار الرئيس الأوكراني أوليكسي أرتستوفيتش قد قال، اإاثنين، إن أكثر من 2500 من سكان مدينة ماريوبول سقطوا قتلى منذ اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

 

وأضاف أنه يستند في ذلك إلى "أرقام من إدارة المدينة"، واتهم القوات الروسية بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدينة المحاصرة يوم الأحد.

 

من جهة أخرى، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الإثنين، إن أكثر من 2400 مدني قتلوا في ماريوبول، منذ العملية العسكرية الروسية التي بدأت الشهر الماضي.

 

وأوضح أن أكثر من 2.6 مليون شخص فروا من أوكرانيا، وأن عدد اللاجئين قد يرتفع إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين شخص، وفقما ذكرت وكالة "رويترز".

 

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:39 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2022-03-15
07:30 | 2022-03-15
07:00 | 2022-03-15
06:30 | 2022-03-15
06:00 | 2022-03-15
05:30 | 2022-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website