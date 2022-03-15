هل تستخدم روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا؟

هناك مخاوف متزايدة من أن تكون روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة الكيميائية لمهاجمة أوكرانيا، حيث حذر المسؤولون والاستراتيجيون الغربيون من أن التهديد الذي تشكله موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الصدد مؤكد وخطير.وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "في الأسبوع الماضي، اتهمت روسيا أوكرانيا بتشغيل مختبرات أسلحة الكيميائية وبيولوجية مدعومة من الولايات المتحدة، وقد رفض المسؤولون الأوكرانيون والغربيون هذه المزاعم بشدة، ووصفتها الولايات المتحدة بأنها "أكاذيب صريحة". ومع ذلك، أثارت هذه المزاعم القلق، حيث اعتبر العديد من المسؤولين أن روسيا تخترع وتبني رواية كاذبة وذريعة لاستخدام أسلحتها الكيميائية ضد أوكرانيا، وهو احتمال وصفته الولايات المتحدة بأنه "مروع". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في بيان الأسبوع الماضي: "لروسيا سجل حافل في اتهام الغرب بنفس الجرائم التي ترتكبها روسيا نفسها. هذه التكتيكات هي حيلة واضحة من قبل روسيا لمحاولة تبرير المزيد من الهجمات المتعمدة وغير المبررة على أوكرانيا". وأضاف: "لا تمتلك الولايات المتحدة أو تدير أي مختبرات كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا... روسيا هي التي تمتلك برامج أسلحة كيميائية وبيولوجية نشطة وتنتهك اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية". حذر الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة من أنه سيكون هناك "ثمن باهظ" يجب دفعه إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ يوم الأحد أن مثل هذه الخطوة ستكون جريمة حرب. قال ستولتنبرغ لصحيفة Welt am Sonntag الألمانية، "الآن وقد تم تقديم هذه الادعاءات الكاذبة، يجب أن نبقى متيقظين لأنه من الممكن أن تخطط روسيا نفسها لعمليات أسلحة كيميائية في ظل هذا التلفيق للأكاذيب"."تغيير قواعد اللعبةورأت الشبكة أنه "بينما توحد الغرب في إدانته للغزو الروسي لأوكرانيا، مع وصف المملكة المتحدة لنظام بوتين بأنه "همجي"، فإن مدى استعداد الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو للذهاب لدعم أوكرانيا، والوقوف ضد روسيا، لا يزال يشكل نقطة خلافية. استبعد الناتو مرارًا أي نوع من الدعم العسكري، مثل منطقة حظر الطيران التي طالبت بها أوكرانيا، والتي قد تقودها إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. لكن الرئيس البولندي أندريه دودا قال في مقابلة يوم الأحد إن استخدام روسيا للأسلحة الكيميائية في أوكرانيا قد يغير حسابات الغرب بشأن الصراع.وقال في حديث لشبكة "بي بي سي" البريطانية يوم الأحد، "بالطبع، يأمل الجميع أن بوتين لن يجرؤ على فعل ذلك ولكن ... إذا استخدم أي أسلحة دمار شامل، فسيكون هذا بمثابة تغيير لقواعد للعبة في كل شيء"، مضيفًا أنه سيتعين على الناتو "التفكير بجدية في ما يجب فعله لأنه بعد ذلك سيصبح الأمر خطيرًا ليس فقط على أوروبا... ولكن على العالم بأسره"."وأضافت الشبكة، "مع غزوه لأوكرانيا الذي تم إدانته دوليًا تقريبًا، والذي بدأ في 24 شباط، يُنظر إلى بوتين على أنه زعيم لا يمكن التنبؤ بما يخطط له. مع مواجهة روسيا مقاومة أكبر بكثير مما كانت تتوقعه في أوكرانيا، ويبدو أنها تستعد لمهاجمة العاصمة كييف، هناك مخاوف من أن يلجأ بوتين إلى استخدام أسلحة غير تقليدية ومحظورة. قال دودا إن بوتين قد خسر بالفعل الحرب سياسيًا، وكان يخسرها عسكريًا، وهذا جعل الزعيم الروسي خطيرًا، وقال لـ"بي بي سي": "إذا سألتني عما إذا كان بإمكان بوتين استخدام الأسلحة الكيماوية، أعتقد أن بوتين يمكنه استخدام أي شيء الآن، خاصة عندما يكون في هذا الموقف الصعب". بينما تتزايد المخاوف من أن روسيا قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد ما يشير إلى أن استخدامها وشيك. فقد اتُهمت روسيا من قبل باستخدام أسلحة الكيميائية، سواء ضد أفراد يُنظر إليهم على أنهم منتقدون صريحون لبوتين، وعلى مستوى أوسع يُزعم أنها متواطئة في استخدامها في الحرب الأهلية السورية".سمعة روسياوبحسب الشبكة، "تعرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السلاح الكيميائي بأنه مادة كيميائية تستخدم للتسبب في الموت أو الأذى المتعمد من خلال خصائصها السامة. قال بوتين في أواخر عام 2017 إن روسيا أكملت تدمير آخر أسلحتها الكيماوية لكن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في المملكة المتحدة في 2018 بغاز الأعصاب نوفيتشوك وتسميم ناقد بوتين والسياسي المعارض أليكسي نافالني في عام 2020 يشير إلى أن روسيا تحتفظ ببرنامج أسلحة كيماوية غير مشروع. كما وكانت هناك حالات أخرى لهجمات بالأسلحة الكيميائية يشتبه بشدة في تورط روسيا فيها أو على الأقل التواطؤ في استخدامها".وتابعت الشبكة، "عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا الآن، لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما إذا كان بوتين يمكنه أو سيستخدم أي نوع من الأسلحة الكيميائية. لكن مع سمعة روسيا التي سبقتها، يشك المراقبون المقربون لنظام بوتين في أنه قد يكون لديه القليل من الهواجس لاستخدام نفس التكتيكات مرة أخرى، ويقول إن التهديد موثوق به. قال إيان ليسر، نائب رئيس المؤسسة الفكرية "صندوق مارشال الألماني" في الولايات المتحدة، للشبكة، "هل هم قادرون على استخدام أسلحة الكيميائية منخفضة الدرجة بشكل ما في أوكرانيا؟ لقد فعلوا ذلك في سوريا. نعم، بمعنى ما، كان ذلك من خلال النظام، لكن أعتقد أنه يمكنهم تكرار ذلك". في غضون ذلك، قال فويتشيك لورينز، كبير المحللين في برنامج الأمن الدولي في المعهد البولندي للشؤون الدولية، للشبكة، إنه "لا يمكنك أبدًا معرفة" ما الذي ستفعله روسيا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية، "عليك التعامل معها بجدية". وأضاف: "لقد استخدمت روسيا بالفعل أسلحة كيميائية على أراضي الناتو. لقد استخدموا أسلحة كيماوية في بريطانيا، واستخدموا أسلحة كيماوية للتسمم وفي محاولاتهم لقتل نافالني... وهذا يشير بوضوح إلى أن لديهم أسلحة كيماوية لا ينبغي أن يمتلكوها لأنهم وقعوا على معاهدة الأسلحة الكيماوية". قال أندرو ويبر، المساعد السابق لوزير الدفاع في إدارة أوباما، والذي يعمل الآن في مجلس المنظمات غير الربحية المعني بالمخاطر الاستراتيجية، في نهاية هذا الأسبوع أنه بصرف النظر عن الأسلحة الكيميائية التي ارتبطت بروسيا في الأحداث الماضية، يمكن استخدام نوع من الأسلحة البيولوجية بدلاً من ذلك. وقال إن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية تستخدم فى ترويع الخصم والتسبب فى خسائر بشرية كبيرة. لكنه توقع ردا هائلا من الغرب إذا لجأت روسيا إلى استخدامها، قائلا: "كل الرهانات ستنتهي، سيكون هناك بالتأكيد رد دولي قوي للغاية وموحد لأي استخدام للأسلحة الكيماوية أو البيولوجية". ويشير المحللون إلى أن الخطر في الصراع الأوكراني هو أن بوتين قد يلجأ إلى الأمر باستخدام الأسلحة الكيماوية إذا شعر أن القوات المسلحة لا تحرز تقدمًا في الاستيلاء على أوكرانيا واحتلالها، خاصة وأن القوات الأوكرانية والمقاتلين المتطوعين يقاومون بشدة ويتعهدون بالقتال حتى الموت".